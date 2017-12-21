Игорь Годзиш выбрал парк, находящийся на контроле у Леонида Чертока

Вчера глава Архангельска Игорь Годзиш при посещении при посещении городской Клиентской службы как архангелогородец сделал свой выбор в программе «Формирование комфортной городской среды».

Его фаворитом стал парк, что находится за кинотеатром «Русь».

Игорь Годзиш:

- Я проголосовал за ту территорию, которая уже более 10 лет является притчей во языцех у архангелогородцев. Парк на улице 23-й Гвардейской дивизии за кинотеатром «Русь» может стать знаковым местом, парком общей доступности, парком для всех, в том числе, и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Пока у нас такой территории в городе нет, но благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» она может появиться.

Напомним, что в конце декабря минувшего года депутат Архангельского областного Собрания и координатор проекта «Городская среда» Виктор Заря в интервью ИА RUSNORD обещал, что в скором времени это место станет настоящим оазисом комфорта для маломобильных граждан.

Виктор Заря:

- Название нашего проекта «Парк отдыха», адаптированный для маломобильных групп населения на территории муниципального Образования г. Архангельск. В районе ул. Тимме и ул. 23 Гвардейской Дивизии. Площадь парка 23,142 кв. м., размеры 226 на 95 м. Будут предусмотрены специальные переходы со звуком, автобусные остановки, парковки, тротуары и пешеходные асфальтированные дорожки для удобства колясочников. Спортивные и игровые комплексы будут отвечать требованиям для всех групп населения: маломобильных, детей и взрослых. Кроме того, в кинотеатре «Русь» будет произведен ремонт и учтены все нормы (нормативы), необходимые для комфортного посещения его людей с ограниченными возможностями. В строящемся Торговом центре также будут созданы все условия.

Главный редактор издания Леонид Черток обещал взять ситуацию с парком под свой личный журналистский контроль.

Кстати, этой весной члены Ассоциации независимых СМИ «Вольное дело» намерены провести колясочный рейд по городу с выявлением как малодоступных, так и комфортных мест с учетом нужд инвалидов-колясочников.

(фото пресс-службы мэрии Архангельска)