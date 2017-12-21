Потеря "Илим". Ушел из жизни Геннадий Крупнин

26 января на 60-м году жизни скончался заместитель директора по взаимодействию с органами государственной власти и местного самоуправления филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме, член Попечительского совета САФУ Геннадий Крупнин.

Он окончил философский факультет (1982), аспирантуру (1988) Ленинградского государственного университета. Кандидат философских наук (1989), доцент (1989). С 1998 года работал на кафедре философской антропологии Санкт-Петербургского государственного университета. Также являлся ученым секретарем Санкт-Петербургского философского общества.

Геннадий Николаевич не входил в число наших авторов, но был постоянным читателем ИА RUSNORD, к которому мы часто обращались за советом.

Коллектив редакции скорбит в связи с утратой и выражает глубокое соболезнование родным и близким покойного.