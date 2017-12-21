Митрополит Даниил: Не впасть в грехи Иоанна Грозного

Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил 22 января совершил Литургию в домовом храме в честь Феодоровской иконы Божией Матери в Епархиальном управлении.

В проповеди владыка напомнил, что в этот день Церковь празднует память святителя Филиппа, митрополита Московского. Этот угодник Божий почти 30 лет прожил в Соловецком монастыре, 18 лет был его настоятелем, много сделав для укрепления и процветания обители.

«Святитель был необычным человеком, жил в Москве, в самой богеме, как сейчас говорят, — начал проповедь архипастырь. — Он был близок к будущему царю Иоанну Грозному. Возмужав, находясь при дворе царском, имея другом будущего царя, святитель решил оставить все и удалиться, но знал, что его не отпустят. Тогда он надел одежды простолюдина и ушел тайком. В конце своего путешествия он оказался на Соловках, где зарекомендовал себя как образцовый послушник, его постригли, затем, видя усердие, которое простиралось до полного самоотвержения, его избрали игуменом. Царь Иоанн Грозный принял решение взять святителя к себе в Москву в качестве митрополита, духовника, друга и собеседника, с которым он мог бы делиться самым сокровенным». Владыка напомнил, что святитель обличал Иоанна Грозного, хотя тот его не слушал.

Архипастырь отметил, что причина, по которой Иоанн Грозный расправился с митрополитом Филиппом, — царская гордыня. «Каждый из нас пребывает в состоянии падения, гордости, крайнего эгоизма, — продолжил митрополит Даниил. — Мы плохо переносим правду, к себе относимся неправильно, думаем с точки зрения нашей самости, вредности, саможаления. Много ли таких людей, которые честно скажут о наших недостатках? Тот, кто способен сказать правду, по-доброму относится к тебе, значит, он твой близкий, значит, он переживает за тебя. Будем это помнить, не злиться, не обижаться, не отдаляться от людей, которые говорят нам то, что считают нужным. Будем всегда молиться Господу и святым, чтобы они помогли видеть наши согрешения, чтобы не впасть в грехи, в которые впал русский царь Иоанн Грозный».

(по материалам Архангельской епархии)

(кадр из фильма «Царь» режиссера Павла Лунгина)