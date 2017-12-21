Аэропорту "Архангельск" вот-вот 55! Приглашают к участию в споттинге

В феврале 2018 года аэропорт «Архангельск» отметит свое 55-летие. 9 февраля 95-летний юбилей отметит гражданская авиации России.

К своему юбилею аэропорт «Архангельск» подошел с новым рекордом – в 2017 году аэропорт принял 893 400 пассажиров. Воздушная гавань Севера динамично меняет свой облик: проводятся масштабные ремонтные и строительные работы, закупается новое оборудование, создаются современные комфортные условия для пассажиров.

Международный аэропорт «Архангельск» является центром транспортной инфраструктуры, занимает лидирующие позиции по динамике развития и производительности труда на северо-западе России, имеет стратегически важное значение для развития региона в целом.

5 февраля 2018 года в 17.00 в областном театре драмы имени М.В. Ломоносова состоится торжественный вечер, посвященный юбилею гражданской авиации России и юбилею аэропорта «Архангельск». На сцене театра драмы ветеранам и лучшим работникам предприятия будут вручены награды, а на предприятии - юбилейные медали. К юбилею аэропорта «Архангельск» будут также подведены итоги областного конкурса авиа моделирования среди детей и молодежи «Крылья Поморья».

9 февраля 2018 года в честь юбилея гражданской авиации России на территории аэропорта «Архангельск» будет организован споттинг для журналистов и любителей.

В День своего юбилея в терминале аэропорта «Архангельск» совместно с партнерами всем прилетающим и вылетающим пассажирам будет организован особый радушный прием.

В начале февраля на территории аэропорта «Архангельск» будет открыта выставка, посвященная истории аэропорта.

Дополнительная информация: Регламент споттинга

ДАТЫ СПОТТИНГА:

ЗИМНИЙ - начало февраля - в честь Дня рождения аэропорта «Архангельск»

ЛЕТНИЙ Третье воскресенье августа – День воздушного флота России

Проводится на перроне в строго отведенных местах одной сессией в зимнее время с 9.30 до 12.00, в летнее время с 15.00 до 18.00. Время может уточняться.

МЕСТО: перрон аэропорта «Архангельск» в г.Архангельске.

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ:

до 10 человек, отобранных руководством аэропорта по заявкам.

Участниками споттинга могут стать только те, кто подтвердит свое участие по электронной почте в пресс-службе аэропорта «Архангельск» по итогам отбора заявок, а также прослушает инструктаж перед споттингом и будет с ним согласен.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ:

В связи с юбилеем аэропорта «Архангельск» зимний споттинг в 2018 году проводится бесплатно на конкурсной основе 9 февраля 2018 года.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ:

Не позднее 29 января и 1 августа соответственно до 16.00 по московскому времени отправить заявку по электронной почте airport@arhaero.ru в адрес руководства администрации АО «Аэропорт Архангельск».

Информация по итогам отбора о допуске или недопуске доводится до каждого заявившегося по указанным в заявке контактным телефонам или адресам не позднее, чем за 4 дня до даты споттинга.

Работы участников по итогам споттинга публикуются на сайте аэропорта www.arhaero.ru безвозмездно с указанием авторства.

В сканированной с подписью заявке должно быть указано:

Пометка «СПОТТИНГ ЗИМА (или ЛЕТО соответственно), год споттинга», согласие на обработку и использование персональных данных под личную подпись.

1) ФИО полностью, дата рождения, место рождения

2) паспортные данные (серия и номер паспорта, кем и когда выдан документ, адрес места регистрации)

3) фактическое место проживания

4) наименование издания, СМИ, которое представляете (при наличии).

5) ссылка на портфолио или блог (если имеются).

6) актуальный номер мобильного телефона или иного способа связи.

7) актуальные ссылки на положительные и безвозмездные со стороны аэропорта публикации в Интернет или иных СМИ об АО «Аэропорт «Архангельск» (при наличии).

8) дата, время заполнения заявки, подпись, расшифровка.



Полнота и достоверность заполнения сведений, наличие указанных выше пометок в заявке важны при согласовании возможности участия в споттинге службами аэропорта.



ПРАВИЛА УЧАСТИЯ:

К споттингу допускаются:

- своевременно подавшие заявку и прошедшие отбор, оплатившие взнос за участие;

- получившие подтверждение на участие (подтверждением является наличие вас в списке, опубликованном на сайте аэропорта www.arhaero.ru);

- своевременно прибывшие на сбор в фойе аэропорта не менее, чем за сорок минут до начала споттинга (павильон 1, стойка регистрации 1);

- лица в трезвом и вменяемом состоянии;

- лица от 16 лет.

- прошедшие досмотр службы авиационной безопасности и соблюдающие инструктаж.

ВНИМАНИЕ! Администрация аэропорта «Архангельск» формирует список на свое усмотрение и имеет право отказать любому участнику в участии в споттинге на любом этапе без объяснения причин.