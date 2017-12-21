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Митрополит Даниил о добродетели

Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил 21 января совершил Литургию в Ильинском кафедральном соборе столицы Поморья. В проповеди владыка призвал прихожан стяжать евангельскую добродетель — покаяние.

«Сегодня в евангельском чтении мы слышали, что Господь наш Иисус Христос сказал: "Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное". Это начало Его проповеди и первая заповедь, которую Он установил, придя на землю. Покаяние есть дверь, которая отверзает Царство Небесное. Апостол Марк приводит наряду с призывом спасителя к покаянию Его призыв веровать в Евангелие. Наш разум несовершенен, он принимает только то, что может осмыслить. А то, чего не может осмыслить ум, принимает вера. Как можно осмыслить то, что превышает разум? Тайны Божии? Их мы принимаем верой и покаянием. Покаяние способно наш ум и сердце так переформатировать, что они становятся местами, где приносится жертва Богу. Покаяние и вера делают ум сокрушенным, кротким и смиренным. И тогда он становится способным соединиться с Духом Божиим, тогда совершается то, что мы называем спасением, обожением, освящением».

По словам владыки, земные отношения между людьми зиждутся на покаянии: «Непонимания и трения сглаживаются, когда человек просит прощения. Если люди примиряются через прощение, то Бог тем более решил примирить нас с собой через это естественное чувство, состояние и добродетель. У святого Исаака Сирина спросили, что такое покаяние, он ответил, что это сердце сокрушенное и смиренное. Покаяние — это добродетель, с которой начинается и которой движется духовная жизнь, она оставляет нас только тогда, когда доведет до Царствия Небесного. Добродетель покаяния нужна не только грешнику, который споткнулся. Она преизбыточествует у святых, у праведников. Много примеров этому. Псалмопевец Давид постоянно держал перед собой грех свой, чтобы не уйти в состояние тщеславия и гордости. И так делали все святые».

Архипастырь посетовал, что некоторые люди, многие годы ходящие в церковь, не стяжевают добродетели покаяния. «Покаяние есть глубинное чувство, которое у христианина по мере совершенствования должно становиться все сильнее, — сказал митрополит Даниил. — Такому человеку легко приходить на Исповедь».

Владыка отметил, что именно покаяние привело евангельского благоразумного разбойника в Царство Небесное. «Смирение сердечное, покаяние — необходимая добродетель, в которую мы должны углубляться. Пусть она будет постоянной спутницей нашей жизни. Она увеличивается по мере исполнения Евангелия, по мере углубления в духовную жизнь. В ком эта добродетель преизобилует, к тому хочется прильнуть, с таким человеком хочется общаться, встречаться, потому что кротость и смирение — это состояние Христово. Поэтому к таким людям мы стремимся, а состояние такое называется святостью», — завершил проповедь митрополит Даниил. 

(по материалам Архангельской епархии)

22 январь 10:09 | : Будни / Верую

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