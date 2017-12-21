В Северодвинске открылся современный хоккейный корт

Каркасно-тентовое сооружение на стадионе МАСОУ «Строитель» с современной ледовой площадкой теперь будет радовать не только юных любителей коньковых видов спорта, но и взрослых, уже состоявшихся спортсменов.

В торжественной церемонии открытия корта приняли участие глава Северодвинска Игорь Скубенко, его заместитель по социальным вопросам Ирина Сахарова, председатель городского Совета депутатов Михаил Старожилов, руководитель ассоциации «Арктические муниципалитеты» Михаил Гмырин и новый директор МАСОУ «Строитель» Сергей Ткаченко.

Игорь Скубенко рассказал присутствующим, что строители возвели большое и светлое сооружение, отвечающее всем действующим нормативам, в рекордные сроки - всего за полгода.

Строительство спортивного сооружения обошлось городу в 24,5 миллиона рублей. Всё это - деньги местного бюджета.

- МАСОУ Строитель развивает шесть видов спорта. Регулярно здесь занимается более двух с половиной тысяч наших ребят! Это пример, достойный восхищения. Так держать! И только вперед! - сказал глава Северодвинска.

В интервью журналистам Игорь Скубенко напомнил, что следующим объектом в спортивной копилке городской инфраструктуры станет ФОК на Яграх. Строительство нового сооружения начнется в 2018 году. Подрядчик уже привёз на объект бытовки и готовится перейти к непосредственной стройке.

P.S. Расписание занятий:

Массовые катания на ледовой площадке МАСОУ «Строитель»

на январь:



Понедельник 14.30-15.45 - массовое катание



Вторник 14.30-15.45 - массовое катание



Среда 14.30-15.45, 18.15-19.30, 19.45-21.00 - массовое катание



Четверг 14.30-15.45 - массовое катание



Пятница 14.30-15.45 - массовое катание



Суббота и воскресенье 14.00-15.15, 15.30-16.45, 17.00-18.15, 18.30-19.45 - массовое катание



Прокат и заточка коньков:



Понедельник, вторник, четверг, пятница 14.00-16.00



Среда 14.00-16.00, 18.00-20.00



Суббота, воскресенье 14.00-19.00

(по материалам горадминистрации Северодвинска)



