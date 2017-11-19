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Ушел из жизни "архангельский Чаадаев"

О кончине Альберта Буторина сообщил в соцсетях его родственник, ныне житель Краснодарского края Вячеслав Ширяев:

- Вчера ушел человек, жизнь которого, судьбу и характер под силу осмыслить лишь великим романистам. Философ Александр Зиновьев назвал его «Архангельским Чаадаевым». В 1965 году этот «чаадаев», занимаясь вопросами секретной сварки на секретном «Севмаше», выступил с публичной критикой Программы КПСС! Позднее протестовал против смещения Хрущева и травли Солженицына, за что поплатился карьерой. Исходил на лыжах с лекциями о Пушкине всю Архангельскую область. На излете перестройки в честных выборах победил замминистра обороны СССР и избрался в Верховный Совет России. В 1993 году отказался покидать окруженный танками Белый дом и попал в черные списки Администрации Президента. Много лет судился с Ельциным. В последние годы выступал с лекциями в школах и очень расстраивался, когда дети не могли прочитать наизусть хорошие стихи.

Для меня он был Дядей Аликом. Его сын – мой двоюродный брат был для меня в детстве кумиром и лучшим другом. Когда я попадал в их крохотную северодвинскую квартирку, меня завораживали бесконечные книжные ряды от пола до потолка, а еще старое черное пианино. Дядя дружил со многими советскими писателями. Люди духа находили в нем пример несгибаемой воли и сократовского стоицизма. Мне он тоже казался глыбой, вырубленной из цельного гранитного кряжа. При всем этом Альберт Буторин был очень противоречивым, одиноким и мятущимся человек. Таким и запомнится…

Известно, что в конце ноября прошлого года Альберт Николаевич собирался в Москву на операцию и завещал свою северодвинскую «хрущёвку» под создание музея-квартиры как символа советской эпохи...

 

 

19 январь 13:48 | : Будни

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