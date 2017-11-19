«Аквилон Инвест»: 22 января – уникальная скидка в 22% на квартиры в ЖК «Зеленый квартал-3»

«Аквилон Инвест» начинает в Архангельске строительство 3-й очереди жилого комплекса «Зеленый квартал». 12-этажный одноподъездный дом будет возведен на пр. Новгородский, 176. Старт продаж квартир намечен на 22 января.



Стоимость квартир начинается с 1 млн. 650 тыс. рублей. Первые 10 покупателей получают скидку в 22%. Новый жилой комплекс уже аккредитован ведущими банками страны: ПАО Сбербанк, ПАО ВТБ и АО Россельхозбанк. А это значит, что купить квартиру в ЖК «Зеленый квартал-3» можно с помощью ипотечного кредита с максимально удобными условиями. Сбербанк предоставляет ипотечный кредит с базовой ставкой от 9,5% годовых, субсидированной - от 7,4% годовых, первоначальный взнос составит от 15%. У ВТБ ставка от 9,7% годовых, первоначальный взнос – от 15%. В Россельхозбанке ставка - от 8,85% годовых, первоначальный взнос - от 20%.



ЖК «Зеленый квартал-3» разместится на участке площадью 1433 кв. м на месте неэксплуатируемого деревянного нежилого здания, которое подлежит разборке. Дом расположен в центре Архангельска, в 10 минутах ходьбы от набережной Северной Двины. Развитая инфраструктура района предполагает комфортное проживание в новом жилом комплексе: в шаговой доступности находится школа №11, два детских сада: «Парусок» и «Ивушка», бассейн «Норд-Арена», стадион «Труд», городская поликлиника №1 и стоматологическая поликлиника №1, оздоровительный комплекс «Вологодские бани».



Новый дом расположен напротив ЖК «Зеленый квартал-1», архитектурно-художественные решения выполнены с ним в едином стиле, и совпадают по использованным материалам. При строительстве используется передовой экологически чистый и энергоэффективный кирпич «Теплая керамика», обеспечивающий современные требования к сохранению тепла, поддержанию оптимальной влажности и звукоизоляции. Основой новой технологии является «эффективный кирпич», в структуре которого имеются специальные мельчайшие замкнутые поры и оптимально расположенные пустоты, которые и обеспечивают необходимое энергосбережение. Толщина продольных и поперечных несущих стены составляет 770 мм, толщина межквартирных стен – до 400 мм, перекрытий этажей – 300 мм, что в совокупности дает высокий уровень шумоизоляции в квартирах. Облицовка наружных стен выполняется из керамического кирпича абрикосового и соломенного цветов.



У единственного подъезда будет светопрозрачная входная группа, а внутри – качественная отделка холлов, своя колясочная. В доме устанавливаются два бесшумных лифтов импортного производства без машинного отделения – пассажирский и грузопассажирский. Автоматизированный тепловой пункт сдатчиками температуры позволит существенно экономить на коммунальных платежах.



В «Зеленом квартале-3» спроектировано 108 квартир – от студий до евро 4-х комнатных, площадью от 23 до 71 кв. м, с высотой потолков 2,7 м. Планировочные решения жилых помещений выполнены с использованием концепции «Разумные метры». Главное преимущество состоит в том, что на этапе проектирования учитывается образ жизни и особенности современных горожан. В итоге квартиры получаются значительно более удобным и функциональным, чем стандартные. В них предусмотрены специальные зоны для общения всех членов семьи и личные пространства для отдыха и уединения. В концепции «Разумные метры» нет пространств, которые в дальнейшем нельзя использовать. Соответственно, не нужно платить за «лишние квадраты».



Все квартиры в сдаются с «Белой отделкой», которая включает: штукатурку и шпаклевку стен под покраску/оклейку обоев, выравнивание и шпаклевку потолка, выполнение стяжки пола, коллекторную разводку отопления, с установкой радиаторов со встроенными терморегуляторами, двухтарифных счетчиков горячей и холодной воды, датчиков пожарной сигнализации, монтаж окон и балконных дверей с двухкамерными стеклопакетами, остекление на балконах и лоджиях, прокладку электропроводки по квартире с установкой розеток и выключателей, счетчиков электроснабжения, установку розеток для телефона, Интернета, ТВ антенны, монтаж металлической входной двери «Гардиан» высокой степени взломостойкости. Предусмотрена возможность установки домофона с видеосигналом и связь с пунктом контроля доступа. Кроме того, холдинг «Аквилон-Инвест» предлагает своим клиентам услугу: выполнение чистовой отделки, включающей: кладку кафельной плитки в санузле, монтаж сантехники, настилку полов из ламината, установку натяжного потолка. В таком варианте квартира полностью готова для проживания.



Проектом предусмотрено благоустройство прилегающей территории с созданием большой игровой зоны с разновозрастными детскими площадками, ярким антитравматическим покрытием и веревочной пирамидой, обустройством зоны street workout с уличными тренажерами и турниками, зоны отдыха со скамейками и малыми архитектурными формами. На прилегающей территории запланирована высадка кустарников, разбивка газонов, установка клумб, прокладка прогулочных дорожек, монтаж системы уличного освещения с энергосберегающими фонарями. Впервые спроектирована современная дренажная система по технологии «Двор без луж». Также выполняется асфальтирование тротуаров и гостевых автостоянок, а также устройство велопарковок.



Администрацией муниципального образования «Город Архангельск» выдано разрешение на строительство № RU29301000-213-2017. Сдача жилого комплекса «Зеленый квартал-3» в эксплуатацию намечена на 2-й квартал 2020 года.