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Теперь заживем! Ученые из Архангельска нашли сирийскую жемчужницу

В реке Карасу обнаружена живая популяция сирийской жемчужницы - до этого момента напоминанием о существовании моллюска служили лишь остатки панцирей. Теперь властям Сирии и Турции предстоит разработать план действий по сохранению и защите выжившего вида. 


Моллюск обитает на взморье недалеко от морской границы Турции с Сирией.


Примечательно, что открытие совершили ученые из Архангельской области. По крайней мере, так утверждает интернет-портал «Невские новости».


Отмечается, сирийская жемчужница внешне схожа с европейской жемчужницей. Моллюски живут в отдалении от людей, единственной причиной их выживания стала граница между странами. Дело в том, что приграничная зона не подвергалась воздействию человека, растительность в местах обитания сирийской жемчужницы не тронута, а окружающая среда не так сильно загрязнена выбросами.


18 январь 12:36 | : Будни

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