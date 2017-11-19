Теперь заживем! Ученые из Архангельска нашли сирийскую жемчужницу

В реке Карасу обнаружена живая популяция сирийской жемчужницы - до этого момента напоминанием о существовании моллюска служили лишь остатки панцирей. Теперь властям Сирии и Турции предстоит разработать план действий по сохранению и защите выжившего вида.





Моллюск обитает на взморье недалеко от морской границы Турции с Сирией.





Примечательно, что открытие совершили ученые из Архангельской области. По крайней мере, так утверждает интернет-портал «Невские новости».





Отмечается, сирийская жемчужница внешне схожа с европейской жемчужницей. Моллюски живут в отдалении от людей, единственной причиной их выживания стала граница между странами. Дело в том, что приграничная зона не подвергалась воздействию человека, растительность в местах обитания сирийской жемчужницы не тронута, а окружающая среда не так сильно загрязнена выбросами.



