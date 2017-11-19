Глава Северодвинска Игорь Скубенко строго спрашивает за безопасноссть на дорогах

Глава города Игорь Скубенко провёл совещание с руководством северодвинской ГИБДД. Основной темой разговора стала профилактика пьянства за рулем.

Начальник городской госавтоинспекции Виктор Скороходов отметил, что только на минувшей неделе инспекторы выявили 21 нетрезвого водителя, ещё двое попались на этом серьёзном нарушении повторно, а шестеро - отказались от медицинского освидетельствования. Он сообщил номер круглосуточного телефона, куда можно анонимно сообщить о пьяном за рулём: 8 (999) 090-53-43.

- Нужно назвать марку, номер и цвет автомобиля, а также указать направление, в котором он следует. Каждый может предотвратить нарушение и помочь избежать трагедии, - обратился к северодвинцам Виктор Скороходов.

Вторая не менее актуальная тема - рост числа ДТП с пострадавшими на фоне общего снижения аварийности.

Помимо этого, в ходе диалога был отмечен значительный объём ремонта, проведённый в 2017 году, и как следствие - улучшение состояния улично-дорожной сети. Слова признательности прозвучали в адрес коммунальных служб: за оснащение городских магистралей новыми светофорами, леерным ограждением и средствами регулирования дорожного движения.

Единственное нарекание инспекторов - недолговечность разметки. Нанесённая в мае, к концу осени она уже стирается.

- Я дал поручение комитету ЖКХ, транспорта и связи изучить имеющиеся технологии и современные материалы, а также жёстче контролировать качество работ по нанесению разметки, - подвел итог Игорь Скубенко.

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)