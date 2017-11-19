ОНФ в Архангельской области попросил чиновников разрешить проблему движения буксиров на остров Хабарка

В региональное отделение Общероссийского народного фронта в Архангельской области обратились жители острова Хабарка, который относится к Соломбальскому территориальному округу Архангельска. Жители острова пожаловались в ОНФ на неудобное расписание работы буксиров, которые доставляют людей на большую землю, так как пешеходные переправы пока не работают. Это связано с отсутствием устойчивых отрицательных температур воздуха в регионе, при которых запрещено движение по тонкому льду реки. Общественники обратились к чиновникам с просьбой разрешить проблему движения буксиров на остров.

Эксперты региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» провели анализ ситуации, с которой островитянам приходится сталкиваться ежедневно, добираясь на работу, учебу и в поликлиники города. Буксир совершает около 11 рейсов ежедневно в обоих направлениях, но с 12:00 до 17:30 часов сообщение полностью прекращается, и в этот период островитяне не могут попасть в свои дома.

«Рейсов достаточно много, особенно утренних, но график движения буксиров требует изменения в интересах людей. Так, например, учащиеся образовательных учреждений вынуждены до вечера где-то проводить время в ожидании вечернего буксира, еще труднее приходится престарелым людям, которые отправились в город к врачу. В 17:30 буксир из Соломбалы на Хабарку идет переполненным, очень много народа заходит на палубу, в том числе женщины с колясками, люди не могут даже повернуться. По всей вероятности, пешеходную переправу откроют только в середине февраля, а может, этого и не произойдет. В настоящее время на Севере сохраняется аномально теплая зима», – прокомментировал активист регионального отделения ОНФ Валерий Кузнецов.

Региональное отделение ОНФ обратилось к главе администрации города с предложением рассмотреть организацию дополнительного рейса буксира в дневное время в 14–15 часов. Активисты ОНФ и жители острова Хабарка считают нецелесообразным движение буксиров в оба направления в 10 и 11 часов и просят их заменить на указанное время. Общественники взяли решение этого вопроса под контроль.