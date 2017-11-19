Виктор Павленко поддержал обращение строителей

Сенатор от Архангельской области Виктор Павленко на заседании Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера доложил о поправках, внесенных Архангельским областным Собранием депутатов в закон «О долевом строительстве».

Как сообщил Виктор Павленко, сейчас добросовестные застройщики, работающие в небольших муниципалитетах и возводящие дома малой площади, фактически не могут это делать с привлечением средств граждан по договорам участия в долевом строительстве. Поправки предусматривают, что застройщик сможет воспользоваться федеральным законом «О долевом строительстве», если уже построенное им жилье в два раза превышает площадь вновь проектируемого объекта.

«В Совет Федерации поступили обращения от представителей строительного сообщества, в которых говорится, что нужно учитывать интересы компаний, занимающихся возведением домов малой площади. Наши поправки позволят муниципалитетам подерживать местных застройщиков - малый и средний бизнес, сохраняя рабочие места и налоговые поступления в муниципальный бюджет», - отметил сенатор.

Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера единогласно поддержал данную концепцию поправок в закон «О долевом строительстве».