Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Виктор Павленко поддержал обращение строителей

Сенатор от Архангельской области Виктор Павленко на заседании Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера доложил о поправках, внесенных Архангельским областным Собранием депутатов в закон «О долевом строительстве».

Как сообщил Виктор Павленко, сейчас добросовестные застройщики, работающие в небольших муниципалитетах и возводящие дома малой площади, фактически не могут это делать с привлечением средств граждан по договорам участия в долевом строительстве. Поправки предусматривают, что застройщик сможет воспользоваться федеральным законом «О долевом строительстве», если уже построенное им жилье в два раза превышает площадь вновь проектируемого объекта.

«В Совет Федерации поступили обращения от представителей строительного сообщества, в которых говорится, что нужно учитывать интересы компаний, занимающихся возведением домов малой площади. Наши поправки позволят муниципалитетам подерживать местных застройщиков - малый и средний бизнес, сохраняя рабочие места и налоговые поступления в муниципальный бюджет», - отметил сенатор.

Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера единогласно поддержал данную концепцию поправок в закон «О долевом строительстве».

16 январь 13:10 | : Будни

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


"Сказки бабушки Галины", новогодний выпуск. О дуремарах и прочих знаковых персонажах уходящего 2017-го
"Сказки бабушки Галины", выпуск 26. Роль устьянской колбасы в деле экс-министра Улюкаева
"Сказки бабушки Галины", выпуск 25. Лизуны из Архангельского облсобрания
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Январь 2018 (82)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)
Октябрь 2017 (249)
Сентябрь 2017 (235)
Август 2017 (234)


Деньги


все материалы
«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20