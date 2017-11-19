Сматывайте удочки! Лов наваги запрещен

Запрет на добычу наваги в Унской губе и губе Ухта Онежского залива продлится до 31 января. Данное ограничение рыболовства направлено на создание благоприятных условий для прохождения естественных процессов размножения рыбы и воспроизводства рыбных запасов.

Данное ограничение установлено в соответствии с Правилами рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна, утвержденными приказом Минсельхоза России 30.10.2014 №414 (зарегистрирован в Минюсте России 1 декабря 2014 г. N 35043), раздел 2, п. 67.

За нарушение правил рыболовства предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. На территории национального парка «Онежское Поморье» предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от трех до четырех тысяч рублей либо уголовная ответственность, с учётом возмещения причинённого ущерба в 3–кратном размере за каждый экземпляр незаконно выловленных водных биоресурсов соответствующего вида (подвида), в соответствии с Таксами, утверждёнными постановлением Правительства РФ.

Спасибо, что помогаете сохранить заповедную природу Онежского полуострова!