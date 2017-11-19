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Архангельский священник - заключенным: Мы призваны жить уже не по стихиям мира

Пациенты областной больницы УФСИН помолились за Божественной литургией в праздник Обрезания Господня. Богослужение совершил секретарь миссионерского отдела священник Кирилл Кочнев.

«В этот день вспоминается первое исполнение Закона Моисеева Иисусом Христом, когда Он, будучи обрезан на восьмой день, по Своему Человечеству вступает в общество израильского народа. Так Господь показал необходимость неукоснительно исполнять Божественные установления. Кровавый обряд стал неким прообразом будущей Крестной Жертвы Спасителя, — сказал священник. — Апостол Павел говорит, что люди, крещенные во Христа, обрезаны обрезанием нерукотворенным. Мы призваны жить уже не по стихиям мира, не по преданиям человеческим, а по Христу. И первый шаг – стремление к исполнению заповедей Божиих. Началом служит первая заповедь блаженств, указывающая на добродетель смирения. Это видение своей греховности и осознание того, что я не могу спастись своими силами. Я погибаю, и мне нужен Спаситель».

Миссионер также поздравил прихожан с днем памяти святителя Василия Великого и рассказал эпизод о встрече святого с епархом Модестом. «Времена Василия Великого ознаменовались ересью духоборцев. И вот один из восточных правителей, вызвав святителя к себе, попытался склонить его согласиться с ересью, как с христианским учением. После того как уговоры не подействовали на святителя, епарх перешел к угрозам отнять все имущество, выслать из провинции и даже казнить. На что святитель ответил, что его имущество — одежда и несколько книг. Куда бы его ни отправили — везде земля Божия. А казнь — милость, так как после нее будет встреча с Господом, — отметил священник. — Вот яркий пример кротости как великой добродетели и силы христианства. Потому как, когда Царство Божие наступает в сердце, никакие вызовы мира и его стихии не смогут поколебать человека на пути к Господу и служению Ему».

(по материалам Архангельской епархии)

16 январь 09:11 | : Будни / Верую

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