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Зима в Кенозерье - самое то

Долгая холодная зима может любого вогнать в уныние. Наше обычное окружение – серый город, вереницы машин и постоянный шум, – тоже никоим образом не облегчают сезонную хандру. Но совсем недалеко от Архангельска есть место, где вокруг уютных деревенских домиков «звенит» тишина, легонько качаются деревья и тихо поскрипывает под ногами снег. Место это – Кенозерский национальный парк.

Отдых на заповедной территории – замечательная возможность вырваться из городской суеты и погрузиться в атмосферу живой русской северной деревни. В шести часах дороги от столицы Поморья гостей Парка ждут умиротворяющая природа, деревянные церкви и часовенки, традиционный деревенский уклад.

Если вы надумаете немного отвлечься от насущных дел, то благодаря новому предложению Парка отдых в северной «глубинке» станет еще выгоднее – с сегодняшнего дня до конца февраля только для жителей Архангельской области будет действовать скидка на проживание в размере 20%. Она распространяется на постой в гостиницах, гостевых домах и турприютах в обоих – Каргопольском и Плесецком – секторах Парка. Выбрать подходящее место и условия проживания можно по ссылке. Предложения есть на любой вкус - настоящие деревенские доме с русской печью и лоскутными одеялами, комфортабельная гостиница с видом на Кенозеро, тихие и уединенные домики в глухом заповедном лесу… Небольшой совет: поездка в Кенозерье может стать отличным вариантом провести три праздничных дня, с 23 по 25 февраля, которыми нас порадует финальный зимний месяц.

О том, как интересно и весело отдохнуть в Кенозерье, вы тоже можете не волноваться. В 2018 году заповедная территория готова предложить своим гостям целый ряд новых услуг и предложений, что позволят с комфортом насладиться природным и культурным наследием Парка.

Узнать информацию более подробно и задать свои вопросы вы можете по телефону +7 960-017-99-33. С расценками и предложениями также можно познакомиться на сайте Парка, в специальном разделе.

   

15 январь 17:10 | : Будни

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