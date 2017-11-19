В Поморье стартовал пилотный проект Фонда «Покров»

Заседание оргкомитета проекта состоялось в Архангельске с участием омбудсмена Любови Анисимовой

Это заседание оргкомитета, состоявшегося 10 января 2018 года стало стартом первого в России пилотного проекта, осуществляемого при поддержке Фонда развития социальных проектов монастырей «Покров».

Проект получил грант Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.

Фонд развития социальных проектов монастырей «Покров» ставит своей задачей совместно со Свято-Троицким Антониево-Сийским монастырем Архангельской и Холмогорской епархии Русской Православной церкви развитие деятельности монастыря по социальной поддержке лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Антониево-Сийский монастырь 25 лет занимается социальным служением, в основе которого - помощь социально незащищенным гражданам. В первую очередь, это обеспечение людей, нуждающихся в поддержке, всем жизненно необходимым, включая проживание в монастыре на постоянной основе. Подавляющее большинство подопечных-люди, освободившиеся из мест лишения свободы, но в силу ряда причин не сумевшие найти себе применение в гражданском обществе, не имеющие средств к существованию и определенного места жительства. На сегодняшний день в обители проживает порядка тридцати обездоленных граждан. Суть проекта- дальнейшее развитие социального служения монастыря, организация системной работы по ресоциализации нуждающихся в поддержке граждан, освободившихся из мест заключения и проживающих в монастыре. Проект включает в себя подготовку бывших осужденных к самостоятельной жизни вне стен монастыря, что означает:- подготовка к самозанятости в форме индивидуального предпринимательства лицами, прошедшими все этапы реализации регистрации данного проекта.

Форма ИП позволяет избежать широкой огласки непростой жизненной биографии и при этом стать полноценным гражданином общества; - занятия профессиональных педагогов с указанной категорией граждан по базовым гуманитарным дисциплинам (русский язык и литература, история, обществознание); - периодическая помощь и поддержка специалиста-психолога; - вовлечение в социально-полезную общественную и досуговую деятельность. Проект должен положить начало новому направлению сотрудничества Фонда «Покров» с монастырями РПЦ, учитывая их многолетний опыт социального служения. Также проектом предусматривается разработка направлений помощи социально незащищенным гражданам включающая: - создание системы обучения и образования лиц, находящихся в сложной жизненной ситуации; - формирование и развитие духовной, образовательной и культурной среды, направленной непосредственно на осуществление реабилитации социально-незащищенных граждан; организация социально-значимого творческого досуга через включение в различные формы общения и деятельности общественных организаций.

Достигнута предварительная договоренность Уполномоченного по правам человека в Архангельской области с руководством Фонда и участниками проекта по сотрудничеству в рамках данного проекта, а также по определению возможных направлений и форм взаимодействия в целях социального содействия лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.