Протоиерей Евгений Соколов: Гадание в Святки — это обращение к сатане

Гадание — это отречение от Бога и взаимодействие с сатаной. Такова позиция Церкви по отношению к народным обычаям гадать на Святки, заявил глава миссионерского отдела Архангельской епархии протоиерей Евгений Соколов.

По словам отца Евгения, Бог отступает от человека, занимающегося ворожбой, так как ценит его свободу воли: «Если мы добровольно обращаемся к демоническим силам, Господь уходит. А темные духи становятся сильны и могущественны над нами. Кончается это всегда плохо, ведь гадания — тяжелый грех».

Священник отметил, что такой обычай имеет оккультно-языческую природу и не связан с Православием: «Божий промысел узнается через молитву, а не постигается какими-то магическими манипуляциями и приемами. Гадая, мы не Божию волю о себе хотим узнать, а заглянуть через замочную скважину в будущее, хотя можем быть не готовы к нему. Когда надо, Бог откроет Свою волю, но нужно духовно преобразиться, чтобы воспринять ее».

Отец Евгений пояснил, что гадания всегда имеют последствия для души, и погадать просто так, ради интереса, не получится: «За вызов такси надо платить. Также и за ”вызов” сатаны надо платить, он вправе предъявить плату, и она может быть страшной. А Бог не будет защищать, ведь Ему сказали: ”Уйди, я хочу поговорить с сатаной”. Дьявол всегда обманывает. Хлестаков в ”Ревизоре”,как писал Гоголь, — олицетворение сатаны: он всем все обещает, а в последнем письме над всеми смеется, издевается. Сатана также в конце будет издеваться. Он делает все, чтоб человек не искал Бога, поэтому предлагает различные соблазны, а гадание — страшный соблазн».

Миссионер пояснил, что к нему часто обращаются люди, которые ранее имели опыт общения с демонами и теперь на них обрушились беды: «Заболел серьезно ребенок, попали в страшную автокатастрофу, их избили до полусмерти или родственники угодили в тюрьму. Начинаем разбираться в причинах, и выясняется, что люди открыто отрекались от Бога: на Святки гадали, заговоры читали, к «бабушкам» и экстрасенсам ходили. А потом пришла расплата».

Отец Евгений также рассказал, как следует проводить Святочные дни: «В Святки надо отдыхать, пост запрещен, сокращено молитвенное правило. Прошла зачетная неделя — Рождественский пост, и мы готовимся к экзаменам – Великому посту, надо отдыхать в это время. Сорок дней поста — это немало. Я своим прихожанам, например, советую сходить на музыкальный концерт или на каток. Делу время, а потехе час».

(по материалам пресс-службы Архангельской епархии)