Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Протоиерей Евгений Соколов: Гадание в Святки — это обращение к сатане

Гадание — это отречение от Бога и взаимодействие с сатаной. Такова позиция Церкви по отношению к народным обычаям гадать на Святки, заявил глава миссионерского отдела Архангельской епархии протоиерей Евгений Соколов.  

По словам отца Евгения, Бог отступает от человека, занимающегося ворожбой, так как ценит его свободу воли: «Если мы добровольно обращаемся к демоническим силам, Господь уходит. А темные духи становятся сильны и могущественны над нами. Кончается это всегда плохо, ведь гадания — тяжелый грех».

Священник отметил, что такой обычай имеет оккультно-языческую природу и не связан с Православием: «Божий промысел узнается через молитву, а не постигается какими-то магическими манипуляциями и приемами. Гадая, мы не Божию волю о себе хотим узнать, а заглянуть через замочную скважину в будущее, хотя можем быть не готовы к нему. Когда надо, Бог откроет Свою волю, но нужно духовно преобразиться, чтобы воспринять ее».

Отец Евгений пояснил, что гадания всегда имеют последствия для души, и погадать просто так, ради интереса, не получится: «За вызов такси надо платить. Также и за ”вызов” сатаны надо платить, он вправе предъявить плату, и она может быть страшной. А Бог не будет защищать, ведь Ему сказали: ”Уйди, я хочу поговорить с сатаной”. Дьявол всегда обманывает. Хлестаков в ”Ревизоре”,как писал Гоголь, —  олицетворение сатаны: он всем все обещает, а в последнем письме над всеми смеется, издевается. Сатана также в конце будет издеваться. Он делает все, чтоб человек не искал Бога, поэтому предлагает различные соблазны, а гадание — страшный соблазн».

Миссионер пояснил, что к нему часто обращаются люди, которые ранее имели опыт общения с демонами и теперь на них обрушились беды: «Заболел серьезно ребенок, попали в страшную автокатастрофу, их избили до полусмерти или родственники угодили в тюрьму. Начинаем разбираться в причинах, и выясняется, что люди открыто отрекались от Бога: на Святки гадали, заговоры читали, к «бабушкам» и экстрасенсам ходили. А потом пришла расплата». 

Отец Евгений также рассказал, как следует проводить Святочные дни: «В Святки надо отдыхать, пост запрещен, сокращено молитвенное правило. Прошла зачетная неделя — Рождественский пост, и мы готовимся к экзаменам – Великому посту, надо отдыхать в это время. Сорок дней поста — это немало. Я своим прихожанам, например, советую сходить на музыкальный концерт или на каток. Делу время, а потехе час».

(по материалам пресс-службы Архангельской епархии)

13 январь 09:31 | : Будни / Верую

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


"Сказки бабушки Галины", новогодний выпуск. О дуремарах и прочих знаковых персонажах уходящего 2017-го
"Сказки бабушки Галины", выпуск 26. Роль устьянской колбасы в деле экс-министра Улюкаева
"Сказки бабушки Галины", выпуск 25. Лизуны из Архангельского облсобрания
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Январь 2018 (62)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)
Октябрь 2017 (249)
Сентябрь 2017 (235)
Август 2017 (234)


Деньги


все материалы
«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20