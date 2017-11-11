Аэропорт «Архангельск» развивает доступную среду для пассажиров с инвалидностью

Все новые сооружения аэропорта «Архангельск» строятся с учетом особенностей эксплуатации для маломобильных групп населения. Такая информация прозвучала на предновогоднем рабочем совещании в аэропорту «Архангельск», в котором приняли участие представители общественных организаций инвалидов Поморья, руководители ключевых служб аэропорта «Архангельск», авиакомпаний Аэрофлот, НордАвиа, Россия, Redwings, ЮТэйр.

Уже несколько лет аэропорт «Архангельск» делает все необходимое для того, чтобы путешествия с комфортом для маломобильных групп населения стали обычной штатной ситуацией. В частности, руководством аэропорта было принято решение о приобретении амбулифта – специального устройства для доставки маломобильных пассажиров в самолет, услугами которого в 2017 году уже воспользовались более 700 человек из числа маломобильных пассажиров.

В целом, все участники совещания отметили, что в аэропорту видны изменения в лучшую сторону. Для людей с инвалидностью и маломобильных граждан из числа различных категорий появляется доступная среда. Так, профессионально и четко работает служба безопасности, сотрудники здравпункта оказывают профессиональную помощь маломобильным пассажирам, внимательно и ответственно работают агенты службы организации перевозок.

Участники обсудили передовой опыт ведущих аэропортов России и внесли свои предложения по поэтапному совершенствованию доступной среды для людей с инвалидностью в воздушной гавани Севера – аэропортах Поморья, определили приоритетные шаги и совместные действия.