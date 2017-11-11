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Глава Северодвинска в Рождество встретился с многодетными семьями

7 января глава Северодвинска Игорь Скубенко встретился с представителями многодетных семей, получивших земельные участки в 164-м квартале.

Родители с детьми собирались напротив дома № 91 на проспекте Победы.

Горожане отметили, что под индивидуальное жилищное строительство им нужны территории с проложенными коммуникациями.

При этом инициаторы собрания понимают, что возможностей местного и областного бюджетов на названные цели не хватит.

Они поделились с главой города своими планами: собрать подписи и направить предложения в Государственную Думу и Совет Федерации.

- Мы не требуем выполнить все работы за счёт местного бюджета и не собираемся вставать городу на «горло», - заявил глава одной из семей.

Игорь Скубенко напомнил, что в действующее законодательство уже внесены изменения: теперь многодетные семьи могут организовываться в жилищно-строительные кооперативы и строить многоквартирные дома.

В Северодвинске под эти цели сформирован земельный участок рядом с домом № 10 на проспекте Победы.

Глава города подчеркнул готовность к диалогу и стремление помогать многодетным родителям в реализации их планов.

- Беспокойство людей абсолютно понятно. Но отсыпка участков и возведение инженерной инфраструктуры требует колоссальных инвестиций. Сегодня мы договорились об очередной встрече. Со своей стороны, администрация Северодвинска готовит ряд предложений в областное правительство. Будем проводить консультации с правовым управлением, депутатским корпусом, членами Совета федерации и сообща искать варианты решения проблемы, - заявил Игорь Скубенко.

Он добавил, что на данный момент многодетным семьям Северодвинска предоставлено 213 земельных участков, из них 123 - в 2017 году.

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)

 

09 январь 13:50 | : Будни

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