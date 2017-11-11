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Виктор Павленко: Пусть Рождество Христово дарит всем добро

Член Совета Федерации от Архангельской области Виктор Павленко поздравляет жителей Поморья с Рождеством Христовым:

- Для всех христиан этот день исполнен особого смысла. Он дарит людям свет веры, тепло любви, счастье надежды. Праздник Рождества Христова объединяет семьи у домашнего очага, учит любви, верности и добру, отражает непреходящие ценности Православия – согласие и взаимное уважение, высокую нравственность и непридуманную потребность в служении ближним.

Сегодня, как и две тысячи лет назад, эти идеалы объединяют нас, дают нам силы и уверенность в завтрашнем дне. Они веками служили важнейшими ценностными ориентирами для людей, основой общественной жизни в нашей стране. И сегодня они помогают укреплять моральные устои общества, поддерживать атмосферу взаимоуважения и согласия.

Испокон веку, Рождественские дни – Святки в России - время благотворительности и милосердия, искреннего внимания ко всем, кто нуждается в нашем участии, помощи и заботе. Своими делами, созидательным, творческим трудом на благо Отечества и родного Архангельска мы стремимся достичь его процветания, сделать нашу жизнь достойной и счастливой. Пусть для каждого из нас Рождество Христово станет праздником, который объединит всех в добрых помыслах и хороших делах.

В этот светлый и радостный день искренне желаю всем жителям Архангельска – города пребывающего под незримым покровительством Архистратига Божия Михаила - мира, добра, счастья и благополучия!

 

 

07 январь 05:38 | : Будни

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