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На улицы Архангельска вышли проповедники

Православные миссионеры поговорили о Боге с прохожими на набережной Архангельска. Организовал акцию секретарь миссионерского отдела епархии священник Кирилл Кочнев.

Волонтеры рассказывали горожанам о приближающемся празднике Рождества Христова, смысле христианской веры, раздавали просветительские брошюры и отвечали на вопросы.

«Люди по-разному реагировали: кто-то интересовался, расспрашивал, а кто-то игнорировал и пробегал мимо. Мы подходили к прохожим и начинали разговор с вопросов о Рождестве: что это за праздник, какому событию посвящен, Кем является рожденный Младенец? Ответы на них помогали нам понять, как дальше строить беседу, чтобы подробнее рассказать о Боге и Церкви», — рассказала участница миссионерской акции Анна Звягина.

Главный мотив для миссионера — это желание поделиться своей верой, не замыкаться на себе, отметил отец Кирилл. «Не надо бояться, думать: а как я подойду, что скажу, — ведь для миссии важно свидетельство, — продолжил проповедник. — Свидетельство о Христе, о пришествии Бога в мир не может быть суммой знаний. Не надо думать о том, как бы покрасивее сказать, — получится сухо, бесполезно, а проповедь должна быть от сердца. Люди жаждут Бога, хотят поговорить о Нем».

По словам священника, миссионерские акции в Архангельске будут продолжаться: «Нам нужно выходить за ограды храма, проповедовать Христа на улицах, в школах. Это и будет исполнение слов Евангелия: "Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа" (Мф. 28:19-20)».

(по материалам Архангельской епархии)

06 январь 10:48 | : Будни / Верую

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