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Актуально. Миссионерская беседа о борьбе с пьянством

Миссионерская беседа о борьбе с недугом пьянства прошла в поселке Новолавела (Пинежский район Архангельской области). С жителями встретился благочинный округа архимандрит Иосиф (Волков).

Он совершил молебен о страждущих грехом винопития перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Образ принесла библиотекарь Людмила Дурынина, с ним она пять раз ходила в стокилометровый крестный ход от Сосновки до Артемиево-Веркольского монастыря.

Отец Иосиф рассказал о том, что пьянство — это страсть и объяснил, как нужно вести себя окружающим, когда рядом с ними человек впадает в этот грех. Священник напомнил слова Серафима Саровского: «Спасись сам и вокруг тебя тысячи спасутся» и отметил, что все люди призваны быть святыми и должны исправляться с Божией помощью, в первую очередь сами, тогда смогут помочь и своим близким.

Отвечая на вопросы новолавельцев, отец Иосиф рассказал, как пришел к вере и о своем духовном наставнике. «Беседа продолжалась четыре часа и закончилась за чашкой чая. Новолавельцы очень благодарны наместнику Веркольского монастыря, что он при всей своей занятости уделил им столько времени и ответил на самые насущные вопросы», — рассказала пресс-секретарь Пинежского благочиния Людмила Соснина.

(по материалам Архангельской епархии)

03 январь 09:59 | : Будни / Верую

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