Митрополит Даниил: Мы не знаем, что нас ждет в новом году

Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил вечером 31 декабря возглавил служение Новогоднего молебна в Ильинском кафедральном соборе столицы Поморья. Владыка поздравил прихожан с наступающим Новым годом.

«Поздравляя друг друга с Новым годом и с новым счастьем, задумаемся, откуда к нам может прийти это счастье, — сказал архипастырь в проповеди. — Оно в руках Бога, только у Него. Маленькое зернышко этого счастья нам дано в таинстве Крещения — в нас всеяно божественное и спасительное. Теперь нужно только выращивать в себе нового человека, новое счастье. Но вместе с тем в каждом из нас живет ветхий человек. Эта борьба ветхого и нового никогда не прекращается, и мы должны, по словам святителя Феофана Затворника, вытеснить ветхого человека и поместить в своей душе, в сердце нового. Тогда действительно наше счастье будет новым, радостным и светлым, несмотря ни на что».

По словам митрополита Даниила, счастье приобретает человек, когда учится благодарить Бога не только за радостные моменты, но и за трудности, проблемы и испытания, которые выпадают на долю каждого.

«Мы не знаем, что нас ждет в новом году, но знаем, что Бог нас любит, а значит, как любящий Отец, Он нас лечит, — продолжил владыка. — Он нас пытается побудить к духовной жизни. Господь не заставляет, не принуждает, но именно побуждает. Он пытается встряхнуть, изменить человека, чтобы тот увидел в себе грех и решил с ним бороться. Сегодня мы собрались, чтобы вместе поблагодарить Бога за все радостное и горькое, что прожили в этом году, и попросить Его помощи на год грядущий. Что может быть самым большим обновлением, как ни покаяние, ни причащение Святых Христовых Таин? Сейчас, особенно в больших городах, все больше людей, которые первого января приходят в храмы. Все больше прихожан причащаются на ночных службах, которые совершаются в этот день. Они это делают, чтобы новый год встретить действительно обновленными, чистыми, светлыми. Пусть новый год принесет нам подлинное очищение, приобретение, выращивание нового человека и вытеснение ветхого. Будем помнить, что Новый год для нас — это подготовительная ступенька к большому празднику Рождества Христова».

Напомним, что утром 1 января митрополит Даниил совершит Литургию в Успенском храме Архангельска. Начало богослужения в 10:00.

(по материалам Архангельской епархии)