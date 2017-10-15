Новогоднее похмелье на Северо-Западе России. Методы борьбы

На самом деле способов превратить хмурое послезагульное утро в более-менее ясное море разливанное. Однако имейте ввиду – борьба с похмельем имеет часто даже географические признаки.

К примеру, итальянцы в такой день едят и пьют только белое — рис, вино, пасту — и воздерживаются от красного — колбас, помидоров и т. п. Финны спасаются сауной и холодным пивом с маринованной селёдкой. Французы поутру варят луковый суп и крепкий чёрный кофе с солью. Монголы придумали бороться с похмельем поеданием маринованных овечьих глаз, которые запивают томатным соком. В Пуэрто-Рико рекомендуется натирать разрезанным лимоном подмышку руки, державшей накануне рюмку.

И тоже, всё зависит от ситуации и от возраста страдальца. Кому-то хватает пару кружок холодного пива с тарелкой пряных горячих креветок, кто-то оттягивается тарелкой кислых щей и графинчиком холодненькой, а кто-то уже не в состоянии прийти в себя без доктора и капельницы. Последним искренне сочувствуем всей редакцией.

Профилактика

Не доверяете экзотике? Есть более практичные рецепты. Но начать советуем всё же с профилактики.

Выдерживайте паузы. Эффект от выпитой дозы можно ощутить сполна минут через двадцать. Если будете «частить», порции быстро наложатся и последствия станут непредсказуемыми.

Закусывая, отдайте предпочтение белковой пище (рыбе, нежирному мясу) и сложным углеводам (картофелю, рису, макаронам). Жирная еда замедлит всасывание алкоголя в кровь, но повысит нагрузку на печень. Солёненьким не злоупотребляйте — оно усилит жажду и приведёт к увеличению дозы спиртного.

Не налегайте на сладкое. Простые сахара быстро попадают в кровоток, быстро из него выводятся, ускоряют всасывание алкоголя, так что пирожные — в другой раз.

Не слушайте советов принять аспирин перед выпивкой. Он усилит действие алкоголя.

Перед сном, прежде чем отключиться, выпейте как можно больше минеральной воды и напитка с витамином С, например лимонного сока.

Не обольщайтесь, что кусок масла, съеденный перед выпивкой, замедлит опьянение. Эффект если и будет, то очень кратковременный.

Кулинарная терапия

Классическое антипохмельное блюдо готовится из смеси мелко нарезанных ломтиков холодной баранины и огурцов, огуречного рассола, уксуса и перца. Понятно, что в состоянии похмелья желание заниматься высокой кулинарией мало у кого проявится. Поэтому в качестве отрезвляющих блюд можно ограничиться гречневой кашей с молоком, яичницей с красным перцем или творогом. На десерт — пара ложек мёда (варенья), какой-нибудь сочный фрукт.

Тем, у кого желание покулинарничать всё же пересилит похмельный синдром, рекомендуем нижеследующее похмельное меню.

РЕЦЕПТЫ

1-е блюдо. «Похмельный суп» (2 порции)

1 стакан куриного бульона

1/4 стакана мелко нарезанного лука

1/4 чайной ложки базилика

1/4 чайной ложки майорана

1/4 чайной ложки чёрного перца

150 г мороженой овощной смеси

1/4 стакана яичной лапши

1 стакан нарезанных куриных грудок

150 г консервированных помидоров (сок слить)

Вылить бульон в кастрюлю, добавить лук, овощную смесь, специи, курицу. Довести до кипения, всыпать лапшу. Варить 8-10 мин. Добавить помидоры, снова довести до кипения.

Кроме такого супа, при похмелье хороши кислые щи, рассольники, солянки.

2-е блюдо. «Мексиканский рис с бобами»

Рис, белый или коричневый (100 г), варить в подсоленной воде 10-12 мин. Сладкий перец и лук (по 1 шт.) нарезать, потушить в разогретом растительном масле (1 ст. л.). Добавить острый томатный соус (320 г), консервированные фасоль и кукурузу (по 1 банке), 0,5 ложки чили, рис. Перемешать. Выложить на листья салата, посыпать тёртым сыром (150 г).

3-е блюдо. «Похмельный коктейль»

1 стакан апельсинового сока, 1 ст. л. лимонного сока, ½ стакана ванильного йогурта с пониженным содержанием жира, ½ стакана джинджер-эля (безалкогольный напиток на основе имбиря, который помогает от головной боли и тошноты), веточка мяты.

При помощи таблетки

Хотя в противопохмельных препаратах в аптеках сегодня недостатка нет, победить последствия неумеренного возлияния на сто процентов не может ни один из них. Речь идёт лишь об уменьшении дискомфорта и головной боли. Большинство средств такого рода представляет собой обычный аспирин с различными добавками. Разновидностей его много, есть импортные и отечественные препараты.

— Неплохое средство для страдающих похмельем — классический русский огуречный рассол, который дополнительно обогащён рядом ингредиентов — экстрактом гребней винограда, янтарной и лимонной кислотами и др. Он продаётся в виде сухого растворимого в воде порошка, — говорит Владимир Нужный, нарколог, доктор медицинских наук, профессор. — Рассол от похмелья — чисто российское изобретение. В России же придумали другой похмельный напиток — на основе яблочного сока с добавлением минералов, растительных добавок и глицерина, который предотвращает накопление в организме веществ, нарушающих работу сердца, предупреждает развитие отёка мозга. В случаях расстройства пищеварения новосибирские учёные предложили использовать цеолиты — обработанные специальным образом соединения щелочных и щелочноземельных металлов. Они собирают и выводят из организма ядовитые вещества, отдавая ему взамен необходимые калий, натрий, кальций, нормализуют работу печени, уменьшают боль в животе.

Помимо средств, устраняющих симптомы похмелья (головную боль, тошноту и пр.), фармакологи за последнее время предложили и немало протрезвляющих препаратов. Однако ни одно из них не способно радикально стимулировать процесс удаления алкоголя из организма.

Более того, стало ясно, что ускорить процесс вытрезвления можно лишь на 15-20%. Лучше всего в этой ситуации работают некоторые психостимуляторы, которые сами по себе крайне опасны и потому недоступны. Лучше с этой целью использовать народные средства типа чая с мёдом и лимоном.



Другие учёные предложили таблетки прямо противоположного действия — не уменьшающие, а, наоборот, несколько усиливающие и продлевающие опьянение. Они содержат по большей части полезные вещества, например, экстракт виноградной лозы. Приняв такую таблетку, можно получить полный букет «алкогольных удовольствий» от меньшего количества спиртного и при этом избежать похмельных страданий на следующее утро.

Что организм требует

2-3 литра жидкости. Соки, зелёный чай с мятой, ромашкой, душицей, зверобоем, шиповником. Китайцы рекомендуют шпинатный чай (можно просто съесть пучок шпината). В этой травке, кроме витамина С, содержатся железо, магний, калий.

Витамин Вб. Он тоже почти напрочь уничтожается ударными дозами алкоголя. Поэтому ешьте бананы, яйца, бобовые, картофель, гречку, овсянку, курицу.

Витамин С. Активно связывает, а затем нейтрализует токсичные вещества. Для пополнения запасов витамина С, «съеденных» алкоголем, если в доме совсем нет фруктов-овощей, подойдёт даже простая аскорбинка.

Фруктоза. Ускорит нейтрализацию алкоголя и связывание сивушных масел. Мёд, варенье, повидла, джемы.

Фолиевая кислота. Снижает количество холестерина в крови. Гречка, овсянка.

Лецитин. Уменьшает нагрузку на печень. Яйца, бобовые, семечки, орехи.

Молибден. Очистит от веществ, которые могут стать причиной утомления, депрессии. Поможет избавиться от альдегидов — вредных продуктов распада алкоголя. Любые зерновые и бобовые растения.

Глицин. Первейшее средство для ликвидации похмелья. Недаром на его основе делаются многие антипохмельные препараты. Глицина много в желатине, поэтому ешьте крепкий холодец, заливную рыбу, армянский хаш (горячий холодец из говяжьих ножек), а также желе и желейные конфеты.

Калий, магний, витамин РР (ниацин). Помогут печени. Сухофрукты, бананы, морковь, свекла, лук-порей, капуста брокколи, гречка, молоко, помидоры.

А также: Как следует пропотеть. Подойдёт горячая ванна с солью, аспирин. Принять слабительное (пардон). Вызвать рвоту (дважды пардон) Размяться. Прогулка на свежем воздухе улучшит кровоток и ускорит выведение алкоголя из организма.

Или активная трудотерапия. Не обязательно с кайлом и лопатой. Можно, например, такие советы написать…

НЕ БОЛЕЙТЕ!