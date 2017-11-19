"От всей души!". Игорь Годзиш поздравил архангелогородцев с Новым годом

Уважаемые горожане! От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 2018 годом!

Отмечать этот праздник – одна из самых тёплых, сердечных традиций. Она передаётся от родителей к детям, объединяя все поколения.

2017 год принес нам много хорошего: в Архангельске впервые за долгие годы развернулась большая программа благоустройства дворов, началось обустройство парковых зон, сотни семей переехали из ветхих домов в новые квартиры. Мы радовались победам наших спортсменов, успешным выступлениям творческих коллективов, появлению новых талантов. Город меняется, как меняются и его жители. И все мы надеемся, что следующий год принесет еще больше достижений, исполнит заветные мечты, позволит чувствовать себя уверенно и спокойно, жить комфортно и радостно.

От всей души желаю вам, дороги друзья, чтобы 2018 год был мирным, благополучным и успешным для каждой архангельской семьи. Пусть наши родители будут здоровы, дети радуют, любимые заботятся, а друзья всегда остаются надежной опорой. Пусть сбываются мечты об интересной работе и учебе, путешествиях и дружеских встречах. Желаю вам получить удовольствие от атмосферы праздника, которая уже присутствует на многих городских площадках. Будьте счастливы! – говорится в поздравительном адресе Игоря Годзиша.