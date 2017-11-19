Виктор Павленко поздравляет северян с Новым Годом

В поздравлении члена Совета Федерации от Архангельской области Виктора Павленко с наступающим 2018 годом говорится:





Уважаемые жители Архангельской области! Дорогие ветераны! Архангелогородцы!





Поздравляю вас с наступающим 2018 годом и Рождеством Христовым!





В Новый год нас объединяет давняя и добрая традиция встречать этот замечательный праздник в кругу семьи, веря в то, что сбудутся наши самые сокровенные мечты, а наши родные и близкие будут здоровы и счастливы.





Уходящий год запомнится нам как ещё один важный, значимый этап жизни. Провожая его в историю, мы понимаем, что впереди много новых надежд, свершений и масштабных планов.





Но в ночь на 1 января каждый из нас может еще стать и немного волшебником. А для этого нужно с любовью и благодарностью относиться к родителям, окружать вниманием и заботой своих детей, беречь дружбу, защищать правду и справедливость, быть милосердными, поддерживать тех, кто ждет нашей помощи.





Новый год – это объединяющий праздник. Уверен, что только вместе мы можем добиться успеха, решать самые сложные задачи. А для этого надо верить в себя, в свою страну, в родное Поморье и Архангельск. Ведь на самом деле всё в наших руках – и всё зависит только от нас!





Сердечно поздравляю вас с наступающим новым, 2018 годом!





Желаю всем добра, здоровья, благополучия, и мирного неба над нашей Россией!



