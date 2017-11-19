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М-8 forever? В России изменяется нумерация автомобильных дорог

С 1 января закончится период перехода на новый порядок учета федеральных трасс, сообщает издание «Ведомости».

Согласно информации Росавтодора, с нового года автомобильным дорогам будут присвоены новые номера. Изменение номеров и буквенных обозначений трасс произойдет в соответствии с постановлением кабинета министров от 17 ноября 2010 г. № 928 «О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения».

Буквой М будут обозначать федеральные трассы, соединяющие Москву со столицами других стран и административными центрами российских субъектов. Например, изменения коснулись трасс М18 Кола и М20 Псков. С нового 2018 г. эти дороги будут обозначаться Р21 Кола и Р23 Санкт-Петербург - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия.

Буквой Р теперь будут обозначать федеральные трассы и региональные дороги, ведущие в административные центры России.

Буквой А обозначат федеральные трассы и региональные дороги, ведущие к крупнейшим транспортным узлам и спецобъектам.

Архангельск соединяет с Москвой трасс М-8 «Холмогоры», проходящая через Вологду и Ярославль.

 

29 декабрь 08:45 | : Будни

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