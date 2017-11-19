Активисты Народного фронта передали губернатору Архангельской области общественные предложения

Активисты Общероссийского народного фронта, лидером которого является президент России Владимир Путин, на встрече с губернатором Архангельской области Игорем Орловым вручили пакет общественных предложений, которые были составлены по итогам региональной конференции ОНФ. Губернатор региона заверил общественников, что по всем предложениям будут даны поручения.

«Прежде всего общественные предложения направлены на эффективное исполнение указов и поручений президента страны, а также на повышение качества жизни граждан, – сказал сопредседатель регионального штаба ОНФ Олег Коноплев. – Мы подготовили предложения, которые затронут важные сферы жизни людей – это ЖКХ, доступность и качество оказания медицинских услуг, помощь пожилым людям и людям с ограниченными возможностями, трудоустройство молодежи, экологическая безопасность и др.».

По мнению сопредседателя регионального штаба ОНФ в Архангельской области Филиппа Варзумова, правительству региона необходимо обеспечить регулярное и удобное для населения транспортное сообщение с теми населенными пунктами области, где проведена или оптимизирована сеть учреждений здравоохранения. Кроме того, нужно провести анализ работы системы записи жителей Архангельской области на прием к врачу в медицинские организации и довести долю талонов на прием к врачу, публикуемых в сервисах электронной регистратуры, до 40%. «Особую тревогу вызывает Онежский район. Чтобы добраться до поликлиники или больницы, где пациенту смогут оказать качественную медицинскую помощь, нужно преодолеть 200 км технологической дороги, так как железнодорожное сообщение было прекращено», – отметил Варзумов.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ Олег Коноплев также высказал предложение об установлении первоочередности проведения ремонтных работ на тех участках улично-дорожной сети, которые нашли отражение на интерактивной карте проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», и рекомендовать муниципальным образованиям в Архангельской области планировать работы по ремонту дорог, учитывая мнения граждан.

Другое предложение касалось взаимодействия исполнительных органов государственной власти Архангельской области, работодателей и образовательных организаций для формирования специализированной базы стажировок для молодежи и выпускников на портале «Работа в России». «Нужно сделать все для того, чтобы наша молодежь, получившая профессиональное образование, особенно инженерно-техническое, была трудоустроена и оставалась в регионе», – подчеркнул Коноплев.

В свою очередь губернатор Архангельской области отметил, что совместная работа власти и представителей ОНФ позволяет выявлять проблемы, которые видны не сразу. Активисты Народного фронта не просто критикуют власть, а, находя изъяны в работе, предлагают варианты их исправления, участвуют в этом процессе.

(фото пресс-службы правительства Архангельской области)