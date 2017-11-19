"Всем добра и благополучия!". Поздравление с Новым годом от Романа Зарипова

Уважаемые жители Маймаксанского округа!

Дорогие архангелогородцы и жители Архангельской области!

Сейчас нас объединяет ожидание самого главного и прекрасного праздника – Нового года. И все мы, вне зависимости от возраста и рода занятий ждем новогодней ночи, чуда, волшебной зимней сказки.

Пусть сказочное настроение и вера в чудо останутся в вашей душе как можно дольше. Пусть в новом году всем вашим начинаниям сопутствует удача и успех! Пусть в ваших домах всегда звенит детский смех, живет радость и благополучие! Пусть в любую погоду вас согревает любовь и поддержка близких! Пусть наступающий 2018 год станет для вас годом добра и благополучия!

С Новым годом, дорогие земляки! Крепкого вам здоровья и счастья!

Роман Зарипов,

депутат Архангельской городской Думы