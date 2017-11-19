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Активисты ОНФ в Архангельской области добились строительства нового моста через реку Долгая Щель

После вмешательства активистов Общероссийского народного фронта в Маймаксанском территориальном округе Архангельска построили новый мост через реку Долгая Щель.

Год назад в региональное отделение ОНФ обратились жители нескольких улиц, которые пожаловались на то, что существует угроза обрушения строения, но люди и машины все равно вынуждены были ходить и проезжать по этому мосту, так как другого близкого пути, соединяющего улицы Ягодная, Карбасная и Кольцевая с городом, не было.

Эксперты региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» совместно с представителями власти год назад произвели осмотр 35-метрового деревянного моста и пришли к выводу, что необходимо новое строительство. Региональное отделение ОНФ предложило администрации города изыскать средства для решения проблемы передвижения людей к своим домам. Общественники взяли решение этого вопроса под контроль, данная тема дважды поднималась на региональных конференциях Народного фронта.

«Первоначально в администрации города рассматривали вариант сооружения моста в другом месте, удаленном от жилых домов. Но эксперты регионального отделения ОНФ высказывались против, поскольку строительство с отводом участка, разработкой нового проекта обошлось бы в несколько раз дороже. А так на проведение работ было затрачено порядка 4 млн руб., – сказал член регионального штаба ОНФ Игорь Симоненко. – Установлены металлические опоры, стальные пролетные конструкции, смонтирован деревянный настил».

«Прошлой зимой ситуация была очень накалена, люди боялись ходить по мосту. Подобные строения всегда нуждаются в текущем ремонте, но этим никто не занимался, – подчеркнула представитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Валентина Попова. – Власть прислушалась к мнению представителей ОНФ, что мост необходимо построить как можно быстрее. Все-таки здесь проживает много семей с детьми, и все привыкли ходить по этому мосту. Приятно, что подрядчик сдержал слово, сдал объект к Новому году, и движение по мосту через реку Долгая Щель в районе жилого дома 116, корп. 2, на улице Победы возобновлено».

Активисты Общероссийского народного фронта в Архангельской области продолжают держать на контроле проблемы, касающиеся качества жизни граждан.  

27 декабрь 11:59 | : Будни

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