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Кто лучше всех работал в Архангельске в 2017 году?

В категории «Главные должности муниципальной службы» победителем признан глава администрации Октябрьского округа Алексей Калинин, в категории «Ведущие должности муниципальной службы» – начальник отдела правового обеспечения городского хозяйства муниципально-правового департамента Наталья Ялунина.

В категории «Старшие должности муниципальной службы» награждена ведущий специалист отдела по обеспечению деятельности главы города Елена Калинина, в категории «Младшие должности муниципальной службы» - специалист I категории управления архитектуры и градостроительства Елена Малыгина.

Лучшим муниципальным служащим среди молодых специалистов признана главный специалист отдела перспективного развития департамента экономического развития Кристина Колебакина.  

За успешное выполнение возложенных должностных обязанностей, ответственность при исполнении порученных задач  и профессионализм  благодарности вручены начальнику управления военно-мобилизационной работы, гражданской обороны, защиты информации и административных органов Юрию Агееву, ведущему специалисту отдела ЖКХ и благоустройства администрации Ломоносовского округа Алене Бовыкиной, начальнику отдела организации финансового обеспечения отраслей городского хозяйства Анне Кудриной, ведущему специалисту отдела ЖКХ и благоустройства администрации Северного округа Антонине Смирновой, главному специалисту управления муниципальных закупок департамента экономического развития Надежде Старковской, начальнику отдела кадров Наталье Узкой, главному специалисту отдела демографии и семейной политики Елене Хвиюзовой, ведущему специалисту администрации Северного округа Юлии Цырульник. 

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)

27 декабрь 10:44 | : Будни

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