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О бездуховности общества

Демографические проблемы государства связаны с бездуховностью общества и необходимостью знаний о божественном происхождении, устроении и назначении человека. Об этом сказал настоятель Никольской церкви деревни Верколы священник Илия Еремеев на конференции «Здоровье женщины — залог здоровья семьи».

Председатель комитета по здравоохранению Архангельского областного собрания депутатов Сергей Эммануилов рассказал о том, как региональное правительство поддерживает повышение рождаемости и улучшает условия жизни матерей. Заместитель главы Пинежского района Надежда Выучейская сообщила о работе женских объединений, которые создают условия для здорового образа жизни и занятий спортом.

Специалисты Архангельского центра медицинской профилактики и онкодиспансера уделили внимание мерам профилактики различных, в том числе онкологических, заболеваний, современным технологиям в области сохранения и укрепления здоровья семьи. Также на форуме наградили активисток женсоветов.

(по материалам Архангельской епархии)

27 декабрь 10:03 | : Будни / Верую

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