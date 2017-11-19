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Игорь Скубенко поздравил "Севмаш" с юбилеем

 

Глава Северодвинска Игорь Скубенко поздравил сотрудников АО «ПО «Севмаш» с 65-летием отдела № 5 и 20-летием управления подводного кораблестроения.  

Торжественное мероприятие состоялось в Доме корабела.

В 1952 году приказом директора завода был создан отдел строителей подводных кораблей, 20 лет назад вошедший в состав управления (УПК).

Начальнику отдела № 5 Николаю Семакову Игорь Скубенко вручил почётную грамоту администрации Северодвинска.

- Севмаш по праву считают родиной подводного флота России, а УПК заслуженно можно назвать его колыбелью! - отметил глава города.

Начальник УПК Марат Абижанов получил почётную грамоту Совета депутатов Северодвинска из рук его председателя Михаила Старожилова.

Корпоративная медаль Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» была вручена ветерану Великой Отечественной войны, в прошлом - ответственному сдатчику Николаю Киреечеву, который поздравил корабелов стихами собственного сочинения.

Подарком для сотрудников УПК стали номера эстрадного ансамбля БВМБ «Северное сияние», а также лучших сценических коллективов и солистов Дома корабела.

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)

 

25 декабрь 09:47 | : Будни

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