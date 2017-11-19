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Священники пришли в КРАО

Стратегию социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года обсудили священники и представители регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС).

Встречу, прошедшую в Корпорации развития региона (КРАО), посвятили приоритетам развития области — духовному развитию личности и консолидации общества.

«Основной вопрос дискуссии — образ жителя нашего региона и общества, в котором он живет», — сказал заместитель губернатора региона по стратегическому планированию и инвестиционной политике Виктор Иконников.

Участники дискуссии высказывали мнение, что для консолидации общества необходимо создавать благоприятный морально-нравственный и духовный климат, формировать у людей чувство уверенности в безопасности своего жизненного пространства, а также создавать позитивные социально-экономические условия, обеспечивающие устойчивое развитие Архангельской области.

«Чтобы консолидировать общество, необходимо стимулировать проявление интереса к религии, возрождать народные традиции, формировать идеологию уважения к духовным ценностям», — отметила член Общественного совета ВРНС Елена Доценко.

Участники сочли, что необходимо укреплять духовно-нравственное здоровье молодежи, поддерживать институт семьи, повышать авторитет учителей. Кроме того, важно создавать условия для привлечения жителей городов и сёл к принятию решений, связанных с развитием их территорий, налаживанием социальных и хозяйственных связей между различными муниципальными образованиями.

По мнению начальника отдела стратегического планирования агентства стратегических разработок Архангельской области Евгении Шелюк, мысли, высказанные на встрече, помогут правильно расставить акценты в программе развития региона и поставить во главу угла главное богатство — духовное и физическое здоровье человека. 

(по материалам Архангельской епархии)  

22 декабрь 09:22 | : Будни / Верую

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