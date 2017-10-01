Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Логопеды победили! В Архангельске пройдут бесплатные занятия для детей с ЗПР

Проект "Логопедическая студия 5+5" ИП Бикинеевой А.А. стал победителем в номинации «Лучший социальный проект года в области обеспечения занятости, вовлечению в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении» регионального этапа конкурса "Лучший социальный проект года", проводимый министерством экономического развития Архангельской области.

В студии 24.12.2017. в 10 часов будут организованы дополнительные бесплатные занятия по подготовке детей с ЗПР 6 лет к школе. Адрес: пр. Советских космонавтов 178, кабинет 27 а.

Телефон 89115847848 Бикинеева Алеся Александровна https://vk.com/logostudia5plus5

Контактное лицо Бикинеев Александр 89212909501

16 декабрь 14:22 | : Будни

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


"Сказки бабушки Галины", выпуск 24
"Сказки бабушки Галины", выпуск 23. Архангельские вписки - загадка для чиновников и родителей
"Сказки бабушки Галины", выпуск 22. Архангельский политтехнолог, что за зверь?
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Декабрь 2017 (127)
Ноябрь 2017 (240)
Октябрь 2017 (249)
Сентябрь 2017 (235)
Август 2017 (234)
Июль 2017 (212)

Опрос

Если бы вы узнали, что в Архангельске приступят к благоустройству дороги в аэропорт, вы бы:

все опросы



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.