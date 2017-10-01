Логопеды победили! В Архангельске пройдут бесплатные занятия для детей с ЗПР

Проект "Логопедическая студия 5+5" ИП Бикинеевой А.А. стал победителем в номинации «Лучший социальный проект года в области обеспечения занятости, вовлечению в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении» регионального этапа конкурса "Лучший социальный проект года", проводимый министерством экономического развития Архангельской области.

В студии 24.12.2017. в 10 часов будут организованы дополнительные бесплатные занятия по подготовке детей с ЗПР 6 лет к школе. Адрес: пр. Советских космонавтов 178, кабинет 27 а.



Телефон 89115847848 Бикинеева Алеся Александровна https://vk.com/logostudia5plus5



Контактное лицо Бикинеев Александр 89212909501