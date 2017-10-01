Ольга ОСИЦЫНА: С юбилеем, любимая область!

Депутат областного Собрания Ольга ОСИЦЫНА поздравляет земляков с 80-летним юбилеем Архангельской области:

«Уважаемые земляки! Поздравляю вас с днем рождения нашей родной области. 80 лет для истории – всего лишь миг, но для страны это время становления и роста, позволившее Архангельской области занять свое достойное место среди других субъектов Российской Федерации.

Мы по праву гордимся нашей областью: его удивительной природой, богатой историей, глубокими культурными традициями. Это наш родной дом, который в меру сил мы пытаемся обустроить, наполнить теплом, любовью, достатком.

Не перестаю говорить, что основная красота и сила - это люди области. Мы гордимся нашими земляками, среди которых Герои Советского Союза, заслуженные работники и орденоносцы, Почетные граждане, получившие общественное признание. Достоин уважения плодотворный труд работников лесного комплекса региона, сельскохозяйственных предприятий, строительной и транспортной отраслей, энергетики, торговли, ЖКХ, социальной и культурной сферы и всех тех, кто своим трудом влияет на процветание нашей архангельской земли.

Дорогие земляки! Наш путь в истории продолжается, и я верю, что впереди у Архангельской области еще много новых славных страниц. От всей души желаю всем мира, крепкого здоровья, благополучия, взаимопонимания и успешной работы на благо нашей родной области. С юбилеем вас, дорогие земляки!».