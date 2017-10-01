Рождество по-канадски, или Подо что идет «Архангельская»

Получил недавно архангельское фото продуктового предновогоднего гостевого набора.

Аж слюнки потекли. Правильный набор, скажу я Вам. Это все лучше понимаешь, когда находишься здесь, в Оттаве, в 9000 км от столицы Поморья. И икра красная, и капуста квашеная, и селедочка, и винегрет, хлеб черный - это наша национальная еда или закуска - как кому угодно величать.

Но когда стал говорить, что «Архангельскую» нашу лучше под соленый огурчик, то не увидел на лице моих друзей канадцев ничего, кроме человеческого сострадания. Так что с нашим архангельским набором в Канаде далеко не уедешь. Не примут. Скажут поскупился или странный тип какой-то.

«Не наш человек»-, как мы про них говорим. А они про нас.



Вот запеченный картофельный с сыром «Путин» приготовишь или готовым принесешь - это пожалуйста.

Правильное ударение нужно делать на последний слог. Только есть это нельзя. Уж поверьте на слово. Соленая, вязкая… гадость. А канадцы едят и нахваливают. Только не надо пришивать мне всяких там политических пристрастий или антипатий. Это здесь ни при чем.

Канадские булочные в предпраздничные рождественские дни отказываются

печь торты для свадебных торжеств однополых браков. Новость, с едой связанная, а может и с политикой. Кто его знает?

В Рейкьявике, на встрече большой Арктической восьмерки несколько лет назад американские коллеги мне за ужином высказали удивление по тому же поводу. Что- де не все американцы понимают - почему исландские кондитеры так не справедливы к людям нетрадиционной ориентации. А что тут не понять? Если 35 миллионная Канада поняла, что такие браки к вымиранию населения приведут, то 300 тысячная Исландия и тем более.

И снова к нашей вкусной теме

В предрождественское время на стол поморский треску, сиг, корюшку, навагу подают. А нет рыбаков в семье - на что развалы рыбные и магазины? Слышу издалека, хоть и ругают их земляки, но они свое дело исправно делают.

Эту рыбу в Канаде найти трудно.

Но зато есть продукты со всего света. Вот вы про «драгон фрукт» слыхали? А без него Вас и на порог канадский в гости не пустят. Так что со своей едой в чужой монастырь лучше ходить. А если вы не гурман, то и вовсе жить можно. Найдется и жареный бекон, и тортик, напичканный «артифишилами» всякими. Есть и без них, но уже больше 1500 рублей этот тортик стоить будет.

Канадцы к любимому празднику готовятся уже вовсю. И отмечают. Пока на корпоративах, встречах неформальных, с друзьями итоги года подводят. А год этот для Канады юбилейный - 150 лет стране исполнилось.

Историю делают люди. Простые канадцы - транспортники, строители врачи учителя, коммунальные службы, дорожники. Да много еще кто.

О них, об этих простых людях и поговорим чуть позже.

Скорее всего, еще до чисто семейного праздника - дня канадского Рождества.

Когда архангельский край еще вовсю будет работать и, дай бог, найдет и время, и силы для чтения моих коротких канадских заметок



Владимир Харлов