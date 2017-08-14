МУП «Горсвет» продолжает работы по повышению качества освещения в районе пешеходных переходов

МУП «Горсвет» продолжает системную работу по повышению уровня освещенности в районе перекрёстков и пешеходных переходов. Так, в начале этого месяца завершены работы по монтажу дополнительного освещения целого ряда пешеходных переходов, а на днях будут завершены работы еще на нескольких перекрестках.

Как сообщил директор МУП «Горсвет» Андрей Супалов, все проводимые предприятием работы по повышению уровня освещенности пешеходных переходов направлены на обеспечение безопасности дорожного движения. В этом месяце МУП «Горсвет» провело работы по реорганизации наружного освещения в районе пешеходных переходов на улице Ленинская возле школы №69, на пересечении проспекта Ленинградский и улицы Никитова, на пересечении проспекта Ленинградский и улицы Революции. Предприятием были смонтированы дополнительные светильники, в ряде случаев произведена их замена на светильники большей мощности.

В настоящий момент продолжается реорганизация наружного освещения еще на ряде перекрестков. В ближайшие дни будут завершены работы по монтажу дополнительного освещения пешеходных переходов на пересечении улиц Тимме и 23-й Гвардейской дивизии, на пересечении улицы Гагарина и проспекта Советских космонавтов, на пересечении Набережной Северной Двины и улицы Северодвинская, на пересечении проспекта Ломоносова и улицы Северодвинская, на перекрёстках улицы Розы Люксембург с проспектами Обводный канал и Ломоносова.