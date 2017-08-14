 Виктор Павленко: Сотрудничество Архангельска и Союза городов Воинской славы будет крепнуть и развиваться

Представитель в Совете Федерации от Архангельской области Виктор Павленко провел рабочую встречу с исполнительным директором Союза городов Воинской славы Игорем Сунгуровым.

Сенатор Виктор Павленко и Игорь Сунгуров обсудили план исполнения решений, принятых на VII Съезде городов Воинской славы России, который прошел в июне этого года в Архангельске. В частности, речь шла о разработке проекте федерального закона «О статусе городов воинской славы России». На съезде Виктор Павленко поддержал предложение о принятии данного нормативного акта, высказанное председателем Правления Союза городов воинской славы главой Курска Николаем Овчаровым.

Также член Совета Федерации и исполнительный директор Союза городов воинской Славы обменялись мнениями подготовке к первой годовщине открытия Памятного знака в честь Городов воинской Славы на мемориале Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве 5 декабря этого года. В связи с этим, Виктор Павленко отметил, общероссийским днем Городов воинской Славы может стать 1 декабря. Выбор даты связан с тем, что в этот день в 2006 году Президент России Владимир Путин подписал Указ, определивший условия и порядок присвоения этого почетного звания городам России.

В свою очередь Игорь Сунгуров подчеркнул необходимость сохранения традиций отмечать подвиги российских городов правительственными наградами. В связи с этим высказанное на Съезде ГВС в июне предложение сенатора Виктора Павленко о возобновлении награждения городов орденами является актуальным и востребованным.

В России сегодня 9 городов-героев. Также это самое высокое отличие носят, и всегда будут им по праву гордиться Киев, Одесса на Украине, а также столица Белоруссии Минск и крепость-герой Брест. 45 городов в нашей стране удостоены звания «Город воинской славы». Но есть немало городов, внесших большой вклад в оборону Родины, в защиту ее независимости, в создание ее военного потенциала. Эти города, их жители, ветераны не менее достойны награды за свои подвиги. В СССР существовала традиция награждения городов орденами. Так орденом Ленина награжден Архангельск, 37 городов в Советском Союзе стали кавалерами ордена Отечественной войны 1-й степени.

- Сейчас в России есть новые награды: это орден Мужества, орден «За военные заслуги», орден «За морские заслуги». Считаю, что пришло время возродить традицию награждения городов орденами. Например, наш Северодвинск – центр создания морских стратегических ядерных сил достоин того, чтобы его вклад в оборону страны был отмечен орденом «За морские заслуги». Город Мирный, где находится первый российский военный космодром, или Саров, где расположен Российский федеральный ядерный центр – главный разработчик нашего атомного оружия могут быть награждены орденом «За военные заслуги». И многие, многие другие города. Поэтому предлагаю ходатайствовать перед Президентом страны о возрождении традиции награждения городов орденами Российской Федерации и разработать необходимые для этого нормативно-правовые документы, - отметил Виктор Павленко.

В конце встречи Игорь Сунгуров вручил сенатору памятные часы с символикой Союза Городов воинской Славы.