Этой ночью не весь Архангельск был отключен от водоснабжения

Архангельский МУП «Водоканал отрапортовал об окончании работ на «тысячнике».

Устанавливалась муфта на водопроводе Д-600.

- Мы провели работы по установке муфты и основания под нее на водопроводе диаметром 600 мм на улице Галушина, удалось наконец локализовать проблему на этом участке. На водопроводе диаметром 1000 мм, так называемом «тысячнике», нами была устранена течь. Сейчас мониторим эти участки, они находятся под рабочим давлением, смотрим не осталось ли дефектов, - рассказал в соцсетях помощник директора муниципального предприятия Сергей Пономарев. Он же этой ночью вел онлайн трансляцию в интернете с места работ.

Напомним, город планировалось отключить от водоснабжения с 19.00 10 октября и подключить к 8.30 11-го.

Однако по свидетельству части наблюдателей в ряде районов центра Архангельска вода поступала в квартиры в течении всей ночи. Пустячок, но…

(на фото С. Пономарева: Ночь «Водоканалу» не помеха)



