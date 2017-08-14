Народный фронт в Архангельской области приступил к реализации проекта ОНФ «Равные возможности – детям»

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Архангельской области обсудили этапы реализации в регионе проекта ОНФ «Равные возможности – детям», цель которого – дать возможность всем желающим дошкольникам и учащимся школ бесплатно заниматься в кружке или секции. В регионе достаточно много детей, которые не имеют возможности бесплатно получать дополнительное образование по выбору, особенно в сельских поселениях и районных муниципальных образованиях.

В рамках проводимого совещания представители ОНФ совместно со специалистом департамента образования администрации Архангельска рассмотрели предложения молодежных общественных объединений, волонтеров из числа студентов Северного государственного медицинского университета (СГМУ) и Северного Арктического федерального университета (САФУ), которые высказали желание безвозмездно заниматься с детьми различных возрастов. Так, в СГМУ по проекту ОНФ «Равные возможности — детям» сформированы несколько кружков: клуб настольных игр, интерактивные занятия «Жить здорово», кружок творчества «Золотые руки», обзорные экскурсии. Региональная спортивная общественная организация «Клуб Булат» также готова взять на обучение нескольких ребят младшего школьного возраста, кроме того, в архангельской общеобразовательной школе №2 волонтеры готовятся к проведению занятий, которые начнутся через несколько дней.

«Сегодня требования для открытия кружков и секций по дополнительному образованию достаточно высоки, с привлечением волонтеров барьеров станет меньше. Большой плюс в том, что есть помещения для занятий, которые предоставляет руководство учреждений, понимая актуальность проекта, – прокомментировал координатор проекта ОНФ «Равные возможности – детям» в Архангельской области Владимир Торопов. – Мы знаем, что многие дети, кроме учебы, ничем не заняты и сидят дома. Они не успели попасть в интересные секции, а за другие их родители, возможно, не смогли заплатить. ОНФ предлагает принять закон, закрепляющий возможность персонифицированного финансирования в дополнительном образовании через выдачу семье именного сертификата на оплату кружка или секции».

В планах общественников – привлечение к проекту учителей, преподавателей вузов, спортсменов, прошедших специальную подготовку и способных увлечь детей, дать им новые знания и навыки в рамках проекта ОНФ «Равные возможности — детям». Напомним, в соответствии с указом президента РФ от 7 мая 2012 г. №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», к 2020 г. в стране должен быть обеспечен охват не менее 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами.