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Архангельск снова запасается водой

МУП «Водоканал» в очередной раз предупредил о приостановке подачи водоснабжения.

Причина – очередные ремонтные работы на «тысячнике» на участке в районе улицы Галушина.

Сначала 10 октября с 9.00 отключат воду в округе Варавино-Фактория, на острове Краснофлотском и в районе Левого берега. Вернут назад – после окончания работ.

Глобально Архангельск останется без воды 10 октября с 19.00. Водоснабжение обещают восстановить к 8.30 утра следующего дня.

Хорошего, конечно, мало… но наблюдатели хотят напомнить, насколько неприятней, когда вода пропадает из крана без всякого предупреждения.

09 октябрь 13:54 | : Будни

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