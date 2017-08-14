Архангельск снова запасается водой

МУП «Водоканал» в очередной раз предупредил о приостановке подачи водоснабжения.

Причина – очередные ремонтные работы на «тысячнике» на участке в районе улицы Галушина.

Сначала 10 октября с 9.00 отключат воду в округе Варавино-Фактория, на острове Краснофлотском и в районе Левого берега. Вернут назад – после окончания работ.

Глобально Архангельск останется без воды 10 октября с 19.00. Водоснабжение обещают восстановить к 8.30 утра следующего дня.

Хорошего, конечно, мало… но наблюдатели хотят напомнить, насколько неприятней, когда вода пропадает из крана без всякого предупреждения.