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Палач по фамилии Андреев. Из серии "Нелучшие люди Архангельской губернии"

Из городского журнала PLUS:

Все началось как по Салтыкову-Щедрину и его "Истории одного города".

Сначала приехал палач и его звали самым неприметным, а от этого еще более жутким именем - Андрей Андреевич Андреев. Это был никто. Немо. Чиновник, виртуозный администратор, который сначала был с Троцким потом с Бухариным, а потом и со Сталиным, для которого он стал ручным инквизитором.

Как вспоминал Н. С. Хрущёв: «Андрей Андреевич сделал очень много плохого во время репрессий 1937 года. Возможно, из-за своего прошлого он боялся, чтобы его не заподозрили в мягком отношении к бывшим троцкистам. Куда он ни ездил, везде погибало много людей».

Архангельск для него был отдушиной, план по смертям можно было перевыполнять. Партийные головы летели со страшным свистом. Тысячи партийных и хозяйственных чиновников были расстреляны, сотни представителей интеллигенции, служащих, крестьян и рабочих.

На минуту вглядитесь в его глаза! Задумайтесь!

05 октябрь 15:00 | : Будни

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