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Олег Лавров: "Вы учите молодых познанию мира!". Поздравление с Днем учителя от депутата Госдумы

Депутат Государственной Думы фракции ЛДПР Олег Лавров поздравил педагогов с профессиональным праздником.

В поздравлении говорится: «Уважаемые учителя, воспитатели, работники образовательных учреждений и ветераны педагогического труда! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем учителя!

Вы учите молодых познанию мира, раскрываете перед ними духовные и культурные ценности человечества, воспитываете гражданина, патриота нашей великой Родины, готовите новое поколение к вступлению в непростую взрослую жизнь.

Низкий поклон вам за бесценный труд и верность учительскому долгу! 
Желаю доброго здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким! Пусть каждый ваш день будет согрет улыбками детей. Пусть любовь ваших воспитанников, их уважение и благодарность всегда будут с вами!».

Архангельское региональное отделение ЛДПР присоединяется к поздравлениям и желает нашим педагогам успехов и благополучия!

 

05 октябрь 14:11 | : Будни

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