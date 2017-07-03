Ольга Осицына: Спасибо за терпение и доброту! Поздравление с Днем учителя

Дорогие, уважаемые учителя, поздравляю вас с праздником учителя в России!

Люди, воспитывающие поколения за поколениями, заслуживают огромного уважения. Входя на рассвете в школьный класс, вы учите не только новым навыкам, но и справедливости, добру, умению видеть главное, развиваете стремление познавать. Благодарю вас за труд, за всевидящее око, наблюдающее за нашими детьми, за терпение и добро.

От всей души хочу пожелать всем учителям долгой и благополучной деятельности, способных и прилежных учеников, уважения и радости, крепкого здоровья и высоких достижений, замечательного настроения и большого счастья! С праздником, дорогие наши Учителя!

Депутат Архангельского областного Собрания Ольга ОСИЦЫНА