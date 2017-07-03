Две гимназии и одна школа из Архангельска попали в список лучших по России

Московский центр непрерывного математического образования при информационной поддержке «Социального навигатора «МИА «Россия сегодня» и «Учительской газеты» при содействии Министерства образования и науки РФ подготовил перечень 500 лучших школ, которые продемонстрировали высокие образовательные результаты в минувшем учебном году.

Критериями, на основе которого формируется рейтинг «Топ-500», являются результаты ОГЭ и всероссийской олимпиады школьников.

В рейтинг «Топ-500» вошли и образовательные учреждения Архангельска: гимназии № 3 и № 6, школа № 45.

В перечень лучших школ, обеспечивающих высокий уровень профильной подготовки по филологии, вошла гимназия № 6, а в ТОП общеобразовательных организаций оборонно-спортивного профиля – гимназия № 24.

При составлении данного рейтинга исследователи учитывали результаты заключительного и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в каждой профильной области, а также результаты ОГЭ по профильным предметам.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)

На фото: та самая 45-я