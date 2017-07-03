Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Две гимназии и одна школа из Архангельска попали в список лучших по России

Московский центр непрерывного математического образования при информационной поддержке «Социального навигатора «МИА «Россия сегодня» и «Учительской газеты» при содействии Министерства образования и науки РФ подготовил перечень 500 лучших школ, которые продемонстрировали высокие образовательные результаты в минувшем учебном году.

Критериями, на основе которого формируется рейтинг «Топ-500», являются результаты ОГЭ и всероссийской олимпиады школьников.

В рейтинг «Топ-500» вошли и образовательные учреждения Архангельска: гимназии № 3 и № 6, школа № 45.

В перечень лучших школ, обеспечивающих высокий уровень профильной подготовки по филологии, вошла гимназия № 6, а в ТОП общеобразовательных организаций оборонно-спортивного профиля – гимназия № 24.

При составлении данного рейтинга исследователи учитывали результаты заключительного и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в каждой профильной области, а также результаты ОГЭ по профильным предметам.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)

На фото: та самая 45-я

 

05 октябрь 11:22 | : Будни

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Октябрь 2017 (44)
Сентябрь 2017 (235)
Август 2017 (235)
Июль 2017 (220)
Июнь 2017 (231)
Май 2017 (198)


Деньги


все материалы
«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.