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Виктор Павленко поздравляет архангельских педагогов с Днем Учителя

В поздравлении представителя в Совете Федерации от правительства Архангельской области говорится:

- День учителя – особенный праздник, потому что он связан с жизнью каждого человека независимо от того, кто он и какую профессию выбрал. Все мы, прежде всего, чьи-то ученики, и всем тем хорошим, что в нас есть, мы обязаны своим мудрым наставникам – нашим Учителям.
Быть Учителем – значит, всю свою жизнь, все силы своей души и тепло своего сердца посвятить детям. Работа педагога требует огромного терпения, полной самоотдачи и постоянного самосовершенствования. Наверное, поэтому в профессии остаются только самые лучшие, преданные своему делу люди.
Мы с гордостью сегодня можем говорить о том, что архангельские педагоги в полной мере соответствуют самым строгим требованиям, предъявляемым обществом к этой по настоящему государственной профессии. Ведь сегодня Учителя обеспечивают будущее страны, помогают детям не просто овладевать знаниями, но и раскрыться их способностям, а главное – выполняют важнейшую задачу воспитания подрастающего поколения.

В этот праздничный день желаю всем, кто занят в сфере образования и воспитания, доброго здоровья, благополучия, большого человеческого счастья, благодарных учеников и новых творческих успехов. Низкий поклон за ваш благородный труд!

 

05 октябрь 09:59 | : Будни

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