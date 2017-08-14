"Давайте смотреть в будущее!". Депутат Госдумы Олег Лавров поздравил Архангельскую область с юбилеем

Депутат Государственной Думы фракции ЛДПР, заместитель председателя комитета по культуре Олег Лавров поздравил северян с 80-летним юбилеем Архангельской области:

- Несмотря на то, что есть официальная дата образования Архангельской области – 23 сентября 1937 года – все мы знаем, что история региона насчитывает не одно столетие. Именно здесь сохранились богатые исторические и культурные традиции Русского Севера. Исконные народные промыслы и ремесла сочетаются здесь с развитием современных производств и наукоемких технологий. И это было исторически предопределено — именно из поморской глубинки пешком в Москву пришел ставший первым великим российским ученым Михаил Ломоносов.

Жизнь на севере всегда была трудной. Но именно тяжелый, изнурительный труд и постоянная борьба с суровыми климатическими условиями позволили покорить бескрайние просторы региона и закалили характер местных жителей. Трудолюбие, добродушие и терпение – главные, на мой взгляд, качества, присущие северянам.

Несмотря на все существующие социально-экономические проблемы, уверен, что Архангельская область – регион больших возможностей! Наша общая задача – реализовать их так, чтобы каждый житель области уже в ближайшее время смог почувствовать положительные перемены, повышение качества жизни. К сожалению, усилия региональных властей и принимаемые сегодня решения не приносят должного эффекта, а, порой, идут в разрез с интересами северян.

Мы в ЛДПР всегда выступаем с теми инициативами, на реализации которых настаивают наши избиратели. И жители Архангельской области это видят. Поэтому и доверие к ЛДПР здесь неуклонно растет.

Поздравляю всех жителей области с юбилеем! Давайте с оптимизмом смотреть в будущее! Крепкого всем вам здоровья и благополучия!