Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"Давайте смотреть в будущее!". Депутат Госдумы Олег Лавров поздравил Архангельскую область с юбилеем

Депутат Государственной Думы фракции ЛДПР, заместитель председателя комитета по культуре Олег Лавров поздравил северян с 80-летним юбилеем Архангельской области:

- Несмотря на то, что есть официальная дата образования Архангельской области – 23 сентября 1937 года – все мы знаем, что история региона насчитывает не одно столетие. Именно здесь сохранились богатые исторические и культурные традиции Русского Севера. Исконные народные промыслы и ремесла сочетаются здесь с развитием современных производств и наукоемких технологий. И это было исторически предопределено — именно из поморской глубинки пешком в Москву пришел ставший первым великим российским ученым Михаил Ломоносов.

Жизнь на севере всегда была трудной. Но именно тяжелый, изнурительный труд и постоянная борьба с суровыми климатическими условиями позволили покорить бескрайние просторы региона и закалили характер местных жителей. Трудолюбие, добродушие и терпение – главные, на мой взгляд, качества, присущие северянам.

Несмотря на все существующие социально-экономические проблемы, уверен, что Архангельская область – регион больших возможностей! Наша общая задача – реализовать их так, чтобы каждый житель области уже в ближайшее время смог почувствовать положительные перемены, повышение качества жизни. К сожалению, усилия региональных властей и принимаемые сегодня решения не приносят должного эффекта, а, порой, идут в разрез с интересами северян.

Мы в ЛДПР всегда выступаем с теми инициативами, на реализации которых настаивают наши избиратели. И жители Архангельской области это видят. Поэтому и доверие к ЛДПР здесь неуклонно растет.

Поздравляю всех жителей области с юбилеем! Давайте с оптимизмом смотреть в будущее! Крепкого всем вам здоровья и благополучия!

28 сентябрь 16:29 | : Будни

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Сентябрь 2017 (220)
Август 2017 (235)
Июль 2017 (220)
Июнь 2017 (231)
Май 2017 (198)
Апрель 2017 (241)


Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.