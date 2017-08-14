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Из пожарных в директора. У "Илима" растут кадры

Алексей Михайлович Сухих назначен директором по экологии, охране труда и пожарной безопасности управления по производству. Ранее занимал должность руководителя службы пожарной безопасности Группы «Илим». Непосредственный руководитель Алексея Михайловича – заместитель генерального директора по производству Александр Анатольевич Поздняков.

Основные задачи Алексея Михайловича в новой должности: определение политик и систем корпоративного управления в сфере экологии, охраны окружающей среды, охраны труда, промышленной и пожарной безопасности; обеспечение эффективности проектов с точки зрения экологической безопасности и безопасности труда; поддержка филиалов в выполнении требований местного и федерального законодательства РФ; представление Группы «Илим» в государственных контролирующих органах и других организациях по вопросам, входящим в компетенцию подразделения.

(по материалам tk-online)

28 сентябрь 13:28 | : Будни

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