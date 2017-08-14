В Архангельске снова сносят

В столице Поморья, благодаря инициативе управления торговли и услуг населению, продолжается работа по сносу незаконных объектов торговли – торговых павильонов на остановках общественного транспорта.

В рамках рабочей поездки начальник управления торговли и услугам населению Ирина Любова проинспектировала, как идут работы по сносу незаконно установленных нестационарных объектов.

Первая остановка павильон на ул. Логинова,33, где уже с самого утра кипит работа – рабочие разбирают ларек, который простоял более двадцати лет и был замечен в нелегальной торговле алкогольными напитками.

На то есть решение суда.

Специалист администрации Октябрьского округа Наталья Ипполитова уверена, что такие заведения не красят город и создают проблемы горожанам.

- В округе со всеми такими неприглядными объектами нестационарной торговли ведется планомерная работа – мы выезжаем в рейды совместно с управлением торговли и услугам населению и полицией, проверяя соблюдение законодательства при продаже алкогольной продукции, готовим документы в комиссию по сносу незаконных объектов, - подчеркнула Наталья Михайловна.

По двум следующим адресам - ул. Воскресенская,6, Гагарина,25 – незаконные павильоны уже демонтированы.

- За прошедшую неделю было снесено силами предпринимателей четыре ларька. На очереди еще порядка 30, которые планируется снести по всему городу до конца года. Необходимо отметить, что ведется индивидуальная работа по каждому павильону, владельцам предлагаются варианты размещения торговых точек, в округах, которые в этом нуждаются, - подвела итог поездки Ирина Любова.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)